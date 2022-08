Internaron de urgencia a una hija de Cinthia Fernández: "Hay preocupación porque..."

Cinthia Fernández en medio de su enfrentamiento con Matías Defederico, atraviesa un desgarrador momento con una de sus hijas. Y es que, la modelo contó que se encuentra en el hospital pero hasta el momento no dio detalles. Hace ya algunos meses atrás vivió lo mismo.

"Tuvo una oepración para extirpar unas cositas que le salieron en la piel, tiene algo virósico. Todo lo de mi bebita salió muy bien. No le dolió nada porque tiene una anestesista madre que le puso tres pomos de anestesia, o sea, no quería que le doliera nada", comenzó a contar Cinthia.

Y continuó: "Estoy feliz porque ya no tiene más eso, espero que no se re contagie porque es algo viral. No le dolió nada, pero le sangró mucho, está con mucho vendaje. Está súper perfecta haciendo una vida totalmente normal, de hecho, está yendo a Arte en este momento".

Allá por el 2020 Fernández contó el problema de salud que padece una de sus hijas: "Mi hija es bajita y en el colegio la viven gastando. Tiene un problema de crecimiento y se lo tengo que hacer tratar. Es un proceso bastante doloroso. Le tengo que hacer análisis que no estoy preparada psicológicamente".

"La tienen que pinchar cada media hora. Y yo quiero tener tiempo porque quiero estar antes, explicarle, durante y después. No lo conté yo, lo contó mi ex pareja, no sé por qué lo dramatizaron tanto porque yo no lo tomé así. Sé que hay que hacerle estudios, pero yo soy un poco especial, hay que pincharla un montón", reveló.

Cuando todo parecía mejorar en la vida de Cinthia, la famosa se encontró nuevamente en el hospital preocupada por la salud de una de sus hijas. Así lo contó mediante su cuenta de Instagram al compartir varias fotos donde se dejó ver muy angustiada por todo lo que vive. Hay preocupación porque no es la primera vez que la famosa vive esta situación con la pequeña.

"Holaaaaa. Desaparecimos. ¿Saben por qué? Porque ayer les di la sorpresa y estamos en medio de un caos hermoso. ¿La quieren saber ya? ¿Mi remera les dice algo?. Venía todo bárbaro hasta que terminamos así... Qué desgracia che. Ya les contaré. Mi bebé está bien, le están pasando suero", contó.