Fernanda Iglesias reveló un costado oculto y "horrible" de Martín Bossi

Luego de que Momi Giardina recordara su noviazgo con Martín Bossi, de quien se separó tras cuatro años por haberlo visto en la tapa de una revista de la mano con Fernanda Iglesias, la panelista de LAM contó cómo fue su affaire.



La bailarina y actriz confesó que fue tal la desazón por el momento atravesado que terminó tomando antidepresivos. Ante estas declaraciones, y tratándose de la tercera en discordia, Fernanda Iglesias rompió el silencio en LAM y revivió su romance con Bossi.





“Salí con Martín tres meses, muy intensos. Para mí éramos novios. Lo conocí cuando trabajaba en Duro de Domar, el Chavo Fucks jugaba al fútbol con él, que aún no era muy conocido, y me dijo que su amigo gustaba de mí”, arrancó contando.



"Un día estaba con un novio, me enojé con él y le dije al Chavo que llamara a Bossi. Empecé a salir con él, conocí a sus padres, a sus amigos”, agregó Fernanda Iglesias ante sus compañeras de LAM y Ángel de Brito, el conductor del programa.



“Sabía que Momi había sido novia porque él me dijo que ya habían cortado. Bossi salió con un montón de famosas. Es muy fóbico. Te hace el novio y cuando ve que está en compromiso, se borra. Él me dejó de dar bola, creo que se fue con Anabel Cherubito”, recordó.



En ese momento, tanto Ángel de Brito como el resto de las Angelitas se mostraron muy curiosos en cuanto al desempeño del actor y humorista en la intimidad. “Es un embustero”, disparó Iglesias.





“¿Del 1 al 10? No puedo decir eso. Está bien. Me da vergüenza decir esto. Es apasionado. ¿Hablador? ¿Si me hacía personajes? En la época que salía conmigo estaba copado con Marco Antonio Solís. Me cantaba: ‘No hay nada más difícil que vivir sin ti…’”, reveló la panelista.



Fiel a su estilo frontal y espontáneo, Yanina Latorre acotó: “Me deprimo si me da la matraca y me canta eso”. Ante esto, Fernanda Iglesias trató de darle un cierre al tema. “En este momento se está tirando del balcón Martín Bossi”, concluyó.