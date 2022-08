Fernanda Iglesias contó cuánto duró su escandaloso romance con Martín Bossi

Hace unos días, cuando la bailarina “Momi” Giardina contó cómo se enteró de la relación paralela de Martín Bossi y con Fernanda Iglesias, aquel escándalo volvió a quedar en el centro de la escena.



Según contó “Momi”, descubrió que el actor y humorista le había sido infiel con la periodista leyendo una revista en la que la foto de portada era una de su novio con otra mujer, tomados de la mano.



“Fue un amor muy intenso. Estaba muy enamorada. Hacía teatro con Antonio Gasalla, por los 100 años del Maipo. Yo era bailarina. Estaba en el camarín mientras leía una revista y una nota decía: ‘La nueva pareja, Martín Bossi y Fernanda Iglesias’. Y así vi a mi novio de la mano de otra mujer”, comentó la bailarina en diálogo con Dalia Gutmann y Valeria Sampedro en Radiovisión.





Esta historia clandestina entre Bossi e Iglesias se dio hace algunos años. La panelista reconoció el romance, pero justificó su accionar asegurando que ella no sabía que la relación entre Martín y “Momi” todavía estaba vigente.



“Yo flasheé que era la novia, pero él no. Nunca me blanqueó”, contó la panelista. “Yo era la novia. Lo que pasa es que siempre huye cuando hay una situación de compromiso. Muchas veces dijo que sus novias le duraban tres meses y que, en ese tiempo, hacía todo y después se aburría”, agregó.



Además, Fernanda Iglesias contó que en aquel momento Bossi había sido muy insistente con la idea de conocerla. “Martín había ido como invitado a Dura de Domar y le preguntó al Chavo Fucks quién era yo. Y fue así”, reveló.





“Yo lo dejé a él, pero hizo de todo para que lo dejara. ¿Si es apasionado? Sí, muy. La realidad es que salimos apenas tres meses, de los cuales sólo el primero fue muy intenso. Luego la historia se fue diluyendo”, contó la periodista.



“Él vivía hablándome de ella (en referencia a Momi Giardina). Estaba como obsesionado y yo no entendía por qué. Hasta que una madrugada me llama llorando para hablarme de ella y ahí le dije: ‘Resolvé tus cosas’. Y se terminó la historia entre nosotros”, cerró.