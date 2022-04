La gravísima denuncia de Fernanda Iglesias contra Roberto Pettinato

Fernanda Iglesias estuvo invitada este miércoles a LAM (América) y volvió a referirse a los abusos de los que fue víctima por parte de Roberto Pettinato. En medio de la polémica que se desató por el regreso del conductor a la televisión, la panelista disparó: "Pettinato se masturbaba enfrente mío". Además, confesó que "acompañó" a muchas de sus compañeras que pasaron por las mismas situaciones, porque en verdad "eso pasaba, porque él es así".

Fernanda Iglesias confesó que Pettinato "era una persona que admiraba, que era un genio" y que por eso "no entendía si lo que estaba haciendo estaba bien o mal". Uno de los detalles que mencionó en su relato fue que "en medio de la admiración, se naturalizan algunas situaciones. Yo me puse muy mal cuando me di cuenta".

Asimismo, sostuvo: "Yo me puse a pensar qué hice en ese momento, si me paralicé y dije ´si me voy, qué pasa después´, entonces era un momento difícil que estaba sola con mi hija y si me quedaba sin trabajo me moría de hambre", dejando entrever la difícil situación que atravesaba.

Además, recordó que Jorge Rial hacía looby para que la sacaran de América. "Un día dijo durante su programa ´¿qué hace esa gorda ahí sentada?´. Me quedaban los días contados y me terminaron sacando".

Fue Ángel de Brito quien agregó que por ese motivo "iban a trabajar con miedo" y en ese contexto, la periodista expuso que "nunca se le ocurrió hacer alguna denuncia al respecto, porque de alguna manera "estaba aceptando eso que pasó".