Alina Moine reveló cuál es el vínculo que mantiene con Marcelo Gallardo

Los rumores que un vínculo sentimental entre Alina Moine y Marcelo Gallardo tuvieron esta mañana un nuevo capítulo. Aquella versión que comenzó a circular en septiembre de 2019, que contaba que la periodista y el DT de River se habían enamorado luego de compartir una fiesta en el Monumental tras la consagración de River en la Copa Libertadores, volvió a resurgir.

Recordemos que Gallardo se separó hace cinco años de Geraldine La Rosa, tras casi 30 años en pareja y tres hijos. Sin embargo, la pareja intentó una reconciliación y así llegó Benjamín. Este fin de semana, el pequeño cumplió tres años y sus padres demostrando que mantienen un excelente vínculo.

En este contexto, fue Luli Fernández quien informó en Socios del Espectáculo (El Trece) que se comunicó con Moine para consultarle sobre las imágenes familiares de Gallardo. "Yo estoy sola en este momento", le respondió la periodista sobre su estado sentimental. Luego, aclaró el vínculo que la une actualmente con el entrenador de River: "Marcelo Gallardo y yo, sinceramente, somos muy amigos".

"De ninguna manera corresponde que yo te responda algo de la vida personal de él, llamalo a Marce", escribió categórica, despegándose de tener que declarar sobre aspectos íntimos de Gallardo.

Tras recibir esta respuesta, la panelista aseguró haberse comunicado con Marcelo: "Cuando terminó el programa le mandé un mensaje, porque soy insistente, le mandé la captura de la charla con Alina y me llamó. Muy buena onda", anticipó.

En la comunicación telefónica, el exjugador se refirió a su relación con Geraldine: "Respeto y aprecio a la mamá de mis hijos, es una excelente mamá y persona, pero no existe reconciliación alguna. No me gusta hablar de mi vida personal pero son situaciones que involucran a otras personas y por eso elijo contestar. No puedo hacerme cargo de lo que hagan o muestren los demás. Me hago cargo de lo que digo y hago yo".

Finalmente, en relación a su vínculo con Moine expresó: "Estoy solo, con Alina tenemos una hermosa amistad".