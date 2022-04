Alina Moine rompe el silencio sobre su relación amorosa con Marcelo Gallardo

La semana pasada comenzó a circular una foto que despertó nuevamente los rumores de romance entre Alina Moine y Marcelo Gallardo. En la imagen, estarían presentes la periodista y el DT de River juntos en el aeropuerto de Salta.

Todo comenzó en Socios del espectáculo (ElTrece), donde mostraron las imágenes que se volvieron virales en las redes sociales. La panelista Luli Fernández contó que se comunicó con un amigo íntimo del DT quien confirmó el noviazgo. "Se aman profundamente", habría sido la frase que disparó la fuente cercana al ex jugador.

Este lunes, un móvil del programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich entrevistó a Moine, quien volvió a negar el romance. "No viajé a Salta, ¿está bien?", aclaró la conductora. Luego, señaló: "A mí no me gusta hablar de mi vida personal, mucho menos sentimental".

Además, Alina disparó contra los conductores de Socios del espectáculo: "El día que quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se la voy a mandar a Pallares y a Lussich para que la hagan cuadrito y la tengan de recuerdo... mientras tanto hablemos del sorteo del mundial, de la Selección Argentina, de lo que quieran, pero no me pregunten más nada".

Los rumores de romance surgieron en 2019. Por aquel entonces, la información contaba que la periodista y el DT habían comenzado una relación después de cruzarse en una fiesta que ella condujo en el Monumental por la consagración de la Copa Libertadores en diciembre de 2018. Sin embargo, ella desmintió las versiones.