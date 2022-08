Barbie Vélez confirmó cuál es el sexo del baby que espera

Hace unos meses, Barbie Vélez pasó por LAM y habló de todo. Eran los primeros días de Nazarena en el piso del programa de Angel de Brito. Y se la trató con mucho cuidado. Lo que nadie sabía por esas horas es que la “niña” estaba ya esperando su primer hijo.

“Cuando vive estaba de días. Y no tenía ni idea. Por eso lo mandé a Lucas a comprarme dos test más después del que me dio positivo”, dijo la actriz, en su nuevo paso por el piso de América. “Y ni siquiera así me convencía porque yo soy muy irregular”, relató.

“¿Vas a tener una nena o un nene?”, le consultó De Brito, ante la mirada atenta de su mamá, que esta vez no se quiso ni meter. Y ella fue por todos: “Sí, un nene”, contó, pero no quiso decir nada sobre los nombres elegidos hasta el momento.

“Yo soñé que era una nena, pero al final vamos por el varón”, agregó. “El nombre que me gusta mucho es Salvador; después está Bautista, pero a Lucas no tanto. Después está Baltazar también. Esos tres nombres serían, pero no les voy a decir el final final”, explicó dejando algo de intriga.

Ángel de Brito también dio su punto de vista: “A mí me gusta Salvador”. Y Barbie estuvo de acuerdo con el conductor. Las Angelitas, en tanto, preguntaron cuál sería el nombre de la nena, en casi de que hubiese llegado: “No quiero quemarlo, eh… Pero igual lo voy a deci. Cuando venga se va a llamar Mía”.

En la charla también se habló de la relación entre sus padres. “Por suerte fue todo creciendo. Y hoy todos nos llevamos bien. Las separaciones son jodidas, pero hicieron todo lo mejor”, dijo Barbie, que recibió la visita de Alejandro Pucheta en el piso (¿alguien entiende por qué este señor tiene tatuado en su brazo a Noelia Marzol?).

“Mi mamá está muy emocionada con todo. Y esto me pone re feliz. Yo estoy con todo. Y ella al lado mío”, cerró Velez.