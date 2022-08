Barbie Vélez anunció que está embarazada: la reacción de Nazarena

Barbie Vélez anunció que está embarazada de su primer hijo. La hija de Nazarena Vélez, quien hace menos de un año se casó con Lucas Rodríguez, anunció la noticia en LAM (América). Su madre, que es panelista del programa que conduce Ángel de Brito, no pudo contener la emoción.

El conductor del programa comenzó con un enigmático: "Ha contado públicamente sus ganas de ser madre, se lo hemos preguntado", comentó.

Luego, develó: "Va a ser abuela nuestra querida Nazarena Vélez, felicitaciones. Nazarena vino un día al camarín y me lo contó, pero me dijo 'por favor no digas nada', porque faltaba un tiempo para llegar a los tres meses. Barbie se siente mal, está con náuseas".

Acto seguido, mostraron el video donde puede ver cómo Barbie le comunica a Nazarena la feliz noticia. "No lo puedo creer todavía", contó Nazarena. "Me dijo ‘Vení mami a comer a casa que te tengo que te cociné una pavada, no sé qué. Y como ella me contó que no estaba buscando…", recordó.

La propia Barbie contó, mediante una video llamada, cómo está transitando su primer embarazo. "Qué emoción, qué nervios, no lo puedo creer todavía", dijo, feliz.

"Estaba con un tema hormonal que pensé que iba a buscar y que iba a tardar mucho tiempo. No me indisponía, pero era algo normal en mi cuerpo", explicó. "Igual, me hice el test para quedarme tranquila con el negativo, pero... ¡me dio positivo!. No lo podía creer", detalló.

"Todavía no caí, estoy como en una. Son muchas cosas y tengo mucha ansiedad", se sinceró la joven actriz.