Por qué le dicen Caramelito a Cecilia Carrizo

Cecilia “Caramelito” Carrizo estuvo como invitada en “La Puta Ama”, el programa que conduce Florencia Peña en América, y allí habló de su carrera en la televisión y reveló cómo surgió el apodo que la llevó al estrellato.



“Yo me puse Caramelito, con una vergüenza total lo digo”, arrancó diciendo la ex modelo, actriz, conductora y cantante. “Amo que te lo hayas puesto vos”, reaccionó la conductora del programa, Florencia Peña.





Su carrera comenzó como modelo publicitaria en la década del 90 y luego se la pudo ver en la ficción Amigovios. En televisión ya había arrancado su trayecto como animadora y cantante. Más tarde, formaría parte, en 1994, de la tribuna del programa “Nico”, que conducía Nicolás Repetto.



“El programa se llamaba ‘Nico’ y Nico se fue. Cuando se va, conduce Codevilla y se llama 'Decime Cuál'. Y ahí dice que vamos a hacer cosas nuevas. Y ahí presentamos personajes”, continuó contando “Caramelito”.



“Yo presenté uno muy aburrido, no sé qué tenía en la cabeza, me lo bochan, ‘no, flaca, esto no es para acá’. Lo di vuelta, armé una especie de profesora de gimnasia, que te enseñaba a hacer las cosas de la vida, hacer las compras, mientras haces las compras haces ejercicio, etc.



“Rapeaba una canción sobre cómo hacer los ejercicios. ‘¿Y cómo se llama?’, me pregunta Pablo Codevilla. ‘Caramelito se llama, ¿te gusta?’, le contesto. ‘Y no sé, si te gusta a vos’, me dice. Y ahí quedó”, reveló la cantante y animadora.





“Como fue un personaje que pegó en los nenes y las nenas, era un programa en vivo que tenía rebote. Me proponen hacer un programa infantil ya haciendo Caramelito”, siguió contando Cecilia Carrizo.



“Fue como un Spin-off, fuiste pionera. Te retiraron de un lugar y con el mismo nombre te hicieron otro programa”, comentó Florencia Peña entre risas cómplices con “Caramelito” Carrizo.