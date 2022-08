Piñón Fijo, cancelado en Mendoza: la palabra del payaso

Piñón Fijo estaba confirmado para presentarse el próximo domingo en el cierre por los festejos por el Día de la Niñez en Maipú, pero en las últimas horas su actuación fue cancelada. Desde las redes sociales de la comuna informaron que "por inconvenientes ajenos a la organización del festejo del Día de la Niñez, la presentación del artista que había sido programada se ha cancelado".

Enterado de la noticia, el payaso decidió utilizar sus redes sociales para emitir un comunicado. "Hola gente, habla Fabián Gómez, la persona que interpreta a Piñón Fijo. Demás está decir que fueron días difíciles estos últimos, no solo por mí sino por los que amo, quiero y que pagan las consecuencias por mis acciones", comenzó expresando en su cuenta oficial de Instagram.

Además de pedir disculpas, se refirió a la cancelación que comenzó a sufrir desde que el enfrentamiento familiar tomó estado público. "A gran parte de la prensa que no juzgó sino que informó, también muchas gracias. A los municipios que creyeron en mí inicialmente y que por esta situación levantaron mis shows, decirles que los entiendo, que voy a devolver hasta el último centavo del cachet abonado hasta la fecha. A los municipios que tengan dudas sobre mi persona también los comprendo. Quizás yo tendría las mismas dudas, y garantizarles que no me voy a quedar con un solo centavo de nadie sin entregar lo mío a cambio", expresó.

Claramente, esta decisión está motivada por el escándalo familiar que se destapó en los últimos días y que lo tienen como protagonista. Recordemos que el conflicto estalló cuando el payaso publicó una foto de su nieta Luna y denunciar que hace más de ocho meses que no la ve. Bajo el hashtag #derechoabuelos, Fabián Gómez, el verdadero nombre del payaso, expuso lo que padece.

"Mi loquita hermosa nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño", escribió junto con una foto de Luna, su nieta, hija de Sol.

Tras las repercusiones del posteo, fue la propia hija de Piñón quien compartió un duro descargo contra su padre. "Viendo y considerando que los días han pasado y mi padre no ha salido a defender a sus hijos de tremendas acusaciones gratuitas e injustas, me veo obligada a expresarme por este medio en un tema de índole privado", comenzó diciendo Sol.

"No tengo opción. El mal y dañino uso de mi hija en una publicación polémica, que necesariamente iba a trascender, requiere defensa. Pudo haber expuesto su cara para expresar su confuso lamento. Pero no, eligió la de mi pequeña de 5 años. Este acto representa una señal más del orden de prioridades del que lo hizo, donde, como siempre, otorgó más importancia a sus intereses, por sobre los de sus nietos e hijos", expuso.