Piñón Fijo salió a defenderse de las fuertes acusaciones de sus hijos

Fabián Gómez, popularmente conocido como Piñón Fijo, se encuentra protagonizando un verdadero escándalo familiar. Luego que revelara que hace más de ocho meses que no lo dejan ver a su nieta Luna, sus hijos salieron a denunciar maltratos y humillaciones.

Días atrás, el animador subió una foto de su nieta y expresó cuánto extraña a la niña: "Mi loquita hermosa, nos volvemos a ver y disfrutaré de tus abrazos. #derechodenietos #derechodeabuelos".

Ante la publicación, fue la propia Solcito Fijo quien compartió un duro descargo contra su padre. "Viendo y considerando que los días han pasado y mi padre no ha salido a defender a sus hijos de tremendas acusaciones gratuitas e injustas, me veo obligada a expresarme por este medio en un tema de índole privado. No tengo opción", comenzó diciendo.

"El mal y dañino uso de mi hija en una publicación polémica, que necesariamente iba a trascender, requiere defensa. Pudo haber expuesto su cara para expresar su confuso lamento. Pero no, eligió la de mi pequeña de 5 años. Este acto representa una señal más del orden de prioridades del que lo hizo, donde, como siempre, otorgó más importancia a sus intereses, por sobre los de sus nietos e hijos", agregó.

Solcito embarazada de Luna, nieta de Piñón.

Tras las fuertes acusaciones de sus hijos, recordemos que también salió a criticarlo su otro hijo Jeremías, Piñón decidió dar su visión de lo sucedido. Consultado por Karina Iavícoli, periodista de Socios del Espectáculo (El Trece), el payaso declaró: "Sí, yo solo hice un posteo y no agregué más nada. Todo lo demás son conjeturas de la prensa. Prefiero no agregar nada porque considero que va a ser un lío", comentó.

"¿Lo que dicen es real, no los podés ver? Entiendo que es un momento difícil", le consultó la panelista. "Sí, gracias por entender. No estimes más nada por favor, entendeme", concluyó.