La ex esposa de Piñón Fijo publicó un duro mensaje en apoyo a sus hijos

Piñón Fijo se encuentra protagonizando un verdadero escándalo familiar. Luego que revelara que hace más de ocho meses que no lo dejan ver a su nieta Luna, sus hijos salieron a denunciar maltratos y humillaciones.

Todo comenzó cuando el payaso subió una foto de su nieta y expresó cuánto extraña a la niña: "Mi loquita hermosa, nos volvemos a ver y disfrutaré de tus abrazos. #derechodenietos #derechodeabuelos".

Ante el posteo en las redes, fue la propia Solcito Fijo, hija de Piñón, quien compartió un duro descargo contra su padre. "Viendo y considerando que los días han pasado y mi padre no ha salido a defender a sus hijos de tremendas acusaciones gratuitas e injustas, me veo obligada a expresarme por este medio en un tema de índole privado. No tengo opción", comenzó diciendo.

"El mal y dañino uso de mi hija en una publicación polémica, que necesariamente iba a trascender, requiere defensa. Pudo haber expuesto su cara para expresar su confuso lamento. Pero no, eligió la de mi pequeña de 5 años. Este acto representa una señal más del orden de prioridades del que lo hizo, donde, como siempre, otorgó más importancia a sus intereses, por sobre los de sus nietos e hijos", agregó.

Piñón Fijo junto a sus hijos Sol y Jeremías.

Tras las fuertes acusaciones de sus hijos, recordemos que también salió a criticarlo Jeremías, Piñón decidió dar su visión de lo sucedido. "Sí, yo solo hice un posteo y no agregué más nada. Todo lo demás son conjeturas de la prensa. Prefiero no agregar nada porque considero que va a ser un lío", le respondió a Karina Iavícoli, periodista de Socios del Espectáculo (El Trece).

Pero, la polémica desatada alrededor de la figura de Piñón sigue sumando nuevos capítulos. Ahora le tocó el turno a su ex esposa, Karina Suárez, la que compartió en las redes un contundente mensaje.

Karina junto a su hija Sol.

"Desnaturalicemos el maltrato", decía la frase publicada por el Colectivo de educación inicial que compartió. Y lo hizo justo después de que se difundieran las declaraciones que el artista había hecho en conferencia de prensa para tratar de desmentir las acusaciones de sus hijos.