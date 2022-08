Wanda Nara fue denunciada por "trata de persona"

El escándalo de Wanda Nara con su ex empleada doméstica sigue sumando capítulos. Ahora, las cosas tomaron otra forma cuando Carmen decidió llevar a la Justicia a la empresaria y su marido, Mauro Icardi, por los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre.

Después de acusar al matrimonio por no haber recibido ni un peso durante dos años y medio, Carmen contrató al abogado Alejandro Cipolla para que la represente. La denuncia fue presentada este miércoles y allí se advierte: "A formular denuncia penal contra Wanda Solange Nara, Mauro Icardi y Nora Colosimo, todos residiendo en el extranjero siendo esto de público conocimiento, conforme en principio a los delitos de trata de persona y reducción a la servidumbre, artículos 145 bis y 140 cc del Código Penal".

"Hace dos años y medio, van a ser tres años en octubre que ella no me paga. Le pido la plata y me dice ‘si mañana te traigo la plata’. Se va para Francia y no me lo trae. Me dijo que me iba blanquear, que me iba a sacar un permiso para ir a Francia. Después me dijo que no se podía, y que me iba a pagar 600 euros", contó la empleada en una entrevista realizada en Mañanísima (Ciudad Magazine).

"Yo vine a Italia en octubre del 2019, me pagó un mes solo y después no me pagó más. Yo tengo testigos. El jardinero me ha dicho que me vaya, que no me quede en una casa donde no me dan nada. Me dijo que me sacaba el permiso para trabajar en París, pero cuando empezó la pandemia me trajeron en auto de Francia a Milán y me quedé ahí", agregó.

"Cuando me llevaron a hacer los papeles me dijeron que para eso tenía que decir que ‘estaba en Italia porque había pedido asilo político en mi país...’. Y ahí me sacaron el pasaporte", denunció.