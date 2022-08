Pampita recordó su guerra con Nicole Neumann: "La vida misma te..."

Arrancaba el nuevo milenio cuando Pampita inició su carrera meteórica. En cuestión de meses, la morocha pasó de vender ropa en un local de La Pampa a convertirse en modelo de la marca, instalarse en Buenos Aires y debutar como conductora de El Rayo.

Pero, en ese momento, a algunas de las chicas que estaban hacía tiempo en el mundo del modelaje no les cayó nada bien que una recién llegada fuera la nueva estrella de las pasarelas y la chica de tapa más requerida de las revistas. Entre ellas, se anotaba Nicole Neumann, que le hizo pagar su derecho de piso.

Sobre la rivalidad entre las dos se habló mucho y algunos detalles quedaron flotando en el imaginario colectivo; que la rubia había apodado “Muqui” a Pampita (cuestión que Nikita, años más tarde, salió a desmentir), que en los desfiles se mataban a codazos para ser la figura principal a la hora del cierre y mucho más.

Lo cierto es que la rubia y la morocha se sacaban chispas. Incluso, en 2003, Neumann se fue enojadísima de un desfile al notar el papel protagónico que le habían dado a Carolina Ardohain, la nueva preferida de los diseñadores que, para colmo, rompía con los estereotipos del momento.

"Vos no querías hacer tapas conmigo porque yo recién empezaba", le reclamó Pampa años después a Nicole en el Bailando. Con el tiempo, las modelos atemperaron sus ánimos, e incluso Neumann fue invitada a Pampita Online.

Y ahora, de vista en LAM, consultada por Ángel de Brito sobre aquella antigua rivalidad, la conductora de El Hotel de los Famosos aseguró que no le quedan “mochilas de ningún tipo con nadie”,ni siquiera con la China Suárez, a quien descubrió con Benjamín Vicuña en el histórico episodio del motorhome.

“No tengo rencor ni ningún problema con nadie”, dijo Pampa en en programa de América, luego de advertir que ya no quería hablar más del pasado. Y explicó que cambió su perspectiva por el paso del tiempo y sus aprendizajes.

“La vida misma te ubica en lo importante; después de vivir ciertas cosas, ya no querés enganchar con nada feo”, empezó, y agregó, sobre aquellos años: “Era más joven, no me habían pasado tantas cosas, ya después decís ´esto es para una edad´, no podés seguir así, tenés que evolucionar. No tenés la sabiduría que te da la vida”.

“Después, el amor, el desamor, lo que te sucede, la vida, la muerte, todo te hace aprender y te hace ubicarte”, reflexionó la modelo, que se abrió a fondo en la entrevista con su viejo compañero de jurado de La Academia de ShowMatch.