La joven e intrigante mujer que fue captada con Jorge Rial: ¿nuevo romance?

Durante la mayor parte de su carrera profesional, Jorge Rial se ha dedicado a hablar sobre la vida íntima de distintas personalidades de la escena pública. A su vez, el conductor ha sido protagonista de una serie de romances y rupturas que captaron la atención de los medios. Y ahora, una imagen difundida desde la cuenta de Instagram de LAM (América), sugiere que el periodista podría estar en un nuevo romance con una joven e intrigante mujer.

En la foto en cuestión, en la que desde el mencionado perfil escribieron GALAM, se lo ve a Jorge Rial en una tribuna junto a una chica de cabello rubio con flequillo. En la historia de Instagram del programa que comanda Ángel de Brito usaron la canción "Who's That Girl? (¿Quién es esa chica?)" de Madonna, para acompañar el misterio sobre la joven junto al periodista.

Hay que recordar que tras divorciarse de Romina Pereiro, Jorge Rial ha intentado mantener su vida privada fuera de la escena mediática. Sin embargo, según Yanina Latorre el exlíder de Intrusos (América) habría tenido encuentros con la periodista Alejandra Quevedo, cuando el conductor todavía estaba formalmente en pareja con Romina Pereiro.

Frente al rumor que había dado a conocer Latorre, Quevedo salió a hacer un contundente descargo en el que rermarcó: "Soportar que me sexualicen, utilicen imágenes mías falsas y que me pongan como objeto al lado de un hombre poderoso recientemente separado me indigna y me enoja porque formo parte de una colectiva de mujeres que defienden nuestros derechos hace rato".

Además, Rial también negó la relación con Alejandra Quevedo, aunque poco después fue fotografiado en Madrid junto a su colega Josefina Pouso. "Esto no empezó ahora. Ya se habían encontrado en Buenos Aires, en un hotel", aseguró Ángel de Brito en aquella oportunidad.

En tanto que durante su paso como invitada en "A la Barbarossa" (Telefe), Pouso se refirió a las versiones de romance con Jorge Rial al decir: "Yo soy una mujer que no quiere en este momento vínculo con nadie. Si querés estar conmigo, bancate la pelusa. Él tampoco está para una relación, no tiene ganas".