Polémica teoría sobre el motivo de la pelea entre Piñón Fijo y sus hijos: "Hay una historia más oscura detrás de esto"

Luego de que Piñón Fijo asegurara que desde hace ocho meses no lo dejan ver a su nieta, trascendió una polémica interna familiar en la que su hijos sostienen que el famoso payaso los abandonó en repetidas ocasiones. Este martes, en Socios del Espectáculo (El Trece) salió a la luz una oscura teoría que explicaría el motivo del conficlto.

La panelista Karina Iavícoli expresó respecto al enfrentamiento entre Piñón Fijo y sus hijos Sol y Jeremías: “Hablé con mucha gente de Córdoba y creo que se armó una grieta. Por un lado está la figura de Piñón y no encontré una persona que me hablara mal de él. Esto no quita que pase algo puertas adentro. Acá hay dos patas fundamentales: la nueva relación con Fernanda luego de su separación y el tema del dinero. La punta del iceberg es el dinero".

Luego la periodista agregó: "Él tiene un montón de sociedades y empresas a su nombre y me cuentan que, hace más de un año, él estuvo muy enfermo, al borde de la muerte y mucha gente pensaba que no se iba a recuperar. Hay tanto dinero en juego que hay una historia más oscura detrás de esto”, explicó dando a entender que uno de los conflictos principales sería la herencia y el traspaso del legado artístico.

Por su parte, el conductor Adrián Pallares remarcó: “Los hijos hicieron hincapié en que no son tan infantiles de pelearse con su papá porque se separó de su mamá y tiene otra novia”.

En tanto que Mariana Brey aportó quién habría activado el conflicto con Piñón Fijo: “Germán, el marido de Sol, sería la persona que habría desatado el conflicto familiar en lo referido a lo económico”.

Para aclarar los tantos, Jeremías Gómez, hijo de Piñón Fijo, le envió un mensaje a Pablo Layús de Intrusos (América). “Vos sabés perfectamente cómo me estoy rompiendo el lomo trabajando incansablemente para tratar de formar mi propio camino sin pedirle nada a nadie. Recuerdo que me has felicitado por eso. Me sorprende que hablen de ‘mucho dinero’. Mi hermana y yo lo único que hubiésemos querido en estos tiempos de tanta tormenta es que ese ´yo amo a mis hijos´ que dijo en conferencia de prensa lo haga puertas adentro, levantando el teléfono, tocando una puerta”.

Finalmente, el joven que también trabaja como payaso y animador infantil remarcó: “No hay ningún tema de dinero. Tenemos la dignidad y las ganas suficientes para ganarnos la vida por nuestros medios, como lo hicimos siempre, aunque muchas veces no se haya valorado”.