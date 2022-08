Marcelo Tinelli reveló cuál es el verdadero nombre de Paula Robles, su ex

Desde que Marcelo Tinelli se separó de Guillermina Valdés, todo el mundo habla de ella. “Ella” es, claro, Paula Robles, la segunda mujer del líder de Canta Conmigo Ahora, el programa de las noches de canal 13 que día a día mejora en sus números de rating.

La buena onda está en el aire, y no son pocos los que se animan a confirmar que entre Tinelli y la bailarina podría haber una segunda vuelta en el amor. Ellos no confirman nada, pero tampoco lo niegan. Y los rumores crecen.

Por ahora lo único que hacen es tirarse dardos (hermosos) en las redes sociales. Y esta vez con un chisme: Marcelo contó cuál es el verdadero nombre de Paula, su ex, que pasó por LAM hace unos días y contó muchas intimidades de su vida.

En esta oportunidad, el conductor de Canta Conmigo Ahora la apoyó en el debut de su obra de teatro, con un tierno mensaje. "Felicitaciones querida María Paula por el estreno de la obra 'La legende secrete de Romeo et Juliette'. Orgulloso y feliz de los hijos que tenemos", lanzó Marcelo.

La foto que usó de ella y sus hijos marca el amor que se tienen, y que aquí puede haber más tela. “¿Marcelo fue tu gran amor?”, le preguntó Andrea Taboada en LAM hace días. “¡Epa! Sí, fue mi gran amor. Sí, totalmente. He tenido amores muy hermosos, pero Marcelo...”, contestó.

“¿No quisiste volver a ser mamá después de esa pareja?”, le consultó Angel de Brito. “No, ya está. Tiene que ver con el vínculo, no es solamente un deseo. A mí los chicos me encantan”, dijo Robles.

Allí Paula contó los verdaderos motivos por los que se separaron: “Veníamos ya de algunas crisis. No te separás de un día para el otro. Estuvimos once años juntos. Nuestros hijos son hermosos y la relación que tenemos es muy buena. Soy una mamá de hablar mucho, no soy muy dura”.

“Marcelo es más de poner los límites. Yo también, pero soy más de hablar. Ahora Juanita se va a Francia. Yo estoy feliz, tiene todo para irse y crecer. No sé si se va a ir a vivir, es algo que se va dando de a poco”, contó.

“¿Van a volver? ¿Van a ser novios de nuevo?”, consultó el conductor. “¡La pregunta! Mis viejos están muy grandes, entonces Fran le dijo que estaban muy débiles, entonces Marcelo quiso ir a verlos y fue un encuentro muy hermoso. Son muchos años, mucha historia”, salió del paso.

“Para mí, el amor se transforma. No es amor de pareja pero sí es algo de que uno se sigue queriendo. Y somos los papás de los chicos, es inevitable para mí no quererlo. Es el papá de mis hijos. No hablamos mucho, eh. Quizás antes, cuando los chicos eran chiquitos sí hablábamos más, o nos ayudábamos si alguno de los dos nos íbamos de viaje”, aseguró.