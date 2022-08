Cinthia Fernández se quedó dormida en plena grabación de Momento D

Cinthia Fernández acaba de regresar de unas merecidas vacaciones en Bariloche junto a sus hijas. La panelista hizo un espacio en su agenda y decidió pasar unos días de relax en compañía de sus tres pequeñas.

Tras su regreso, Cinthia volvió a la rutina laboral como panelista de Momento D, el programa que conduce Fabián Doman por la pantalla de El Trece.

Tras un fin de semana largo, este lunes la panelista dio a entender que estaba con pocas horas de sueño. Así se pudo ver en las imágenes que compartió Pampito durante un corte comercial. En el video, se la ve a Cinthia profundamente dormida en uno de los sillones.

"Le pegó mal el feriado", escribió el periodista junto al video que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Ante las repercusiones de la imagen, Cinthia compartió el video y se lo tomó con humor. "Qué HDP. Cualquiera diría que metí joda… Pues no mi ciela, fui a buscar a la bendi a las 2 AM a lo de su amiga porque me extrañaba. Rota", expresó sobre los motivos que la llevaron a tomar un pequeño descanso durante un corte comercial.

Cinthia Fernández asegura que le hicieron una macumba

La panelista denunció que le realizaron un trabajo de "macumba" y mostró pruebas contundentes en sus redes sociales.

"Doña Rosa y sus secuaces se ve que me extrañaron", comenzó diciendo la también bailarina, mientras compartía las imágenes del momento exacto del ritual.

"Tenemos todo y más. La maldad tiene un precio, y le va a costar muy caro a Doña Rosa y sus secuaces. No se imaginan la información que tengo. Todo directo a la Justicia", agregó.

En las imágenes se puede ver a un hombre sentado sobre el pasto haciendo una pequeña fogata debajo de un árbol. "Es un asistente de un templo, lo agarró la policía. Tenemos todos los datos y tenemos pruebas con imágenes entrando a este lugar donde hacen estas cosas macabras para 'romper relaciones'. Se ve cómo mira directo a la casa de mi abogado y cuando se dio cuenta se fue", describió Cinthia.