Cómo hizo Pampita para perdonar a la China Suárez: “Tuve que entender que…”

Siempre quedará en el inconsciente colectivo ese episodio controversial, del fuero interno y que saltó a la máxima visibilidad. Ese encadenamiento de hechos que derivó en el divorcio de Pampita y Benjamín Vicuña con la intervención de la China Suárez sigue latente. No obstante, Carolina Ardohain contó cómo logró perdonar a la actriz.

La ruptura de la relación de la modelo con el chileno incluyó el rol decisivo de una química que explotó entre el trasandino y la blonda, con el mentado capítulo del PaltaGate. Una trama remanida, que se habló hasta el hartazgo pero que siempre generó interés en el público.

Con el tiempo que transcurrió, otra postura ante la vida y la nueva familia que edificó con Roberto García Moritán, Pampita se ha mostrado muy conciliadora con la China. Lo que dejó en claro este sábado en su visita a PH, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe.

En ese ciclo, Kenny Palacios, el peluquero de Wanda Nara, tuvo un mano a mano con la morocha y le fue al hueso: “¿Perdonaste a la persona que se metió en tu familia?”. Una pregunta tremenda, que podría haber incomodado a la conductora de El Hotel de los Famosos.

Así, Pampita reveló todo lo que procesó en estos años sobre la China: “Yo creo, firmemente, que uno puede dejar de amar y hay que saber entenderlo. Yo tuve que entender que me dejaron de amar, así que no tenía que perdonar nada, son cosas que pueden pasar. Hubo un proceso en el medio, ¿no? Obvio. Pero me parece lo más sano entender, soltar, y también enseñarle eso a nuestros hijos”.

En cuanto al vínculo actual con Súarez, Carolina describió: “Yo tengo una muy buena relación con Eugenia porque somos las dos madres de chicos que son hermanos, así que hay comunicación, compartimos cumpleaños, fiestas, momentos de emoción, tal vez otros más tristes”.

Y también acudió a la reflexión al ponderar circunstancias más importantes que aquella infidelidad, que se entrelazan con la actualidad. “La vida nos puso en ese lugar, compartimos hijos que son hermanos, así que lo tenemos muy claro, nos respetamos mucho”, sostuvo.

Sin ánimos de polemizar, Pampita continuó con otro mensaje positivo de la actual novia de Rusherking: “Nunca me van a oír hablar mal de la madre de hermanos de mis hijos, eso no va a suceder nunca. Uno sabe si quiere cargar con cosa, tener odios, rencores. Nos unen los chicos pero, de todas maneras, el recorrido hubiese sido el mismo. Eso siento yo, por lo menos de mi parte”.