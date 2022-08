Pampita reveló detalles de su relación actual con la China Suárez

Anoche, PH, Podemos Hablar volvió a ser lo más visto de la jornada en la televisión argentina. El programa que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de El Trece tuvo un menú de invitados que invitaba a no perdérselo: la modelo y conductora Pampita Ardohain, el actor Jean Pierre Noher, la bailarina Paula Robles, la modelo Barby Franco y Kennys Palacios, el estilista y confidente de Wanda Nara.

En este contexto, Pampita habló sin vueltas de su relación con la China Suárez. Contó cómo se lleva en la intimidad con la ahora también ex mujer de Benjamín Vicuña y qué momentos comparten gracias a sus hijos. Además, reveló si la pudo perdonar por haber sido la mujer por la cual Vicuña la dejó de amar.

Pampita.

"Yo tengo muy buena relación con Eugenia", arrancó diciendo la modelo. "Muy buena relación porque somos las dos madres de chicos que son hermanos. Así que la verdad es que hay comunicación: compartimos cumpleaños, fiestas, momentos de emoción, tal vez más tristes también. Y bueno, la vida nos puso en ese lugar", agregó. Luego, explicó que las dos tienen muy en claro el lugar que ocupan. "Nunca me van a oír hablar mal de la madre de los hermanos de mis hijos, eso no va a suceder nunca jamás", expresó.

"Uno sabe si quiere cargar con cosas, si quiere tener odios, rencores. Creo que te termina afectando a vos. No te libera, no te deja conocer cosas nuevas o vivir la vida bien. Siempre mi consejo va a ser ese: revisar lo de uno, reconocer situaciones y no tanto echarle la culpa al otro ni fijarse qué es lo que está haciendo", reflexionó.

La China Suárez.

En ese punto, Andy hizo referencia a la sensación de enemistad que pudiera existir entre ellas. "Hay mucha fantasía y llama más la atención la gente que se lleva mal", replicó Pampita. "Pero se puede llevar bien, me parece que es una elección, una decisión".