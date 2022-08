Así está hoy Juan Cruz Bordeu, el hijo de Graciela Borges

Graciela Borges es una verdadera leyenda del cine nacional. La actriz tiene una carrera profesional repleta de éxitos, pero sin lugar a duda lo más maravilloso en su vida es su único hijo, Juan Cruz Bordeu, a quien realmente considera su mayor éxito.

El hombre, que hoy tiene 52 años, es fruto de la relación que mantuvo la actriz con el fallecido ex campeón de Turismo Carretera Juan Manuel Bordeu, a quien conoció a través de un amigo en común.

Aquella relación de Graciela Borges con el padre de sus hijos fue una verdadera historia de amor. Estuvieron diez años juntos hasta que llegó a sus vidas Juan Cruz Bordeu. "Tuve el marido más ideal que haya tenido nadie en la vida”, dijo ella hace algunos años.

"El conocía a una amiga mía y le dijo 'te regalo mi mejor buzo si me presentás a Graciela Borges'. En un cumpleaños mío él iba a venir, pero no pudo. Entonces nos conocimos por amigos en común. Armaron una comida y nos presentaron. Desde ahí no nos separamos más los 14 años que estuvimos juntos”, contó sobre aquel romance tan especial para ella.

Pero el fruto de ese amor, en la actualidad mantiene una vida muy bajo perfil, muy distinta a la que supieron tener sus padres, aunque hace algunos años atrás estuvo dedicado a la actuación. Participó en algunas producciones como "Funes, un gran amor", "La ciénaga" y "El hombre de al lado”.

Aunque ahora se sabe poco de él. Con respecto a su vida sentimental, el hijo de Graciela Borges tuvo un romance con Lorena Giaquinto, una de las modelos top de los 90. Sin embargo, en 2007 se casaría con la modelo Consuelo Lough Perdomo, de quien se divorciaría dos años después. Todo terminó en un verdadero escándalo, en el que Juan Cruz Bordeu fue acusado de infiel y maltratador.

“Yo me casé en amor y lo bueno o lo malo que sucedió fue en amor también. Todo lo que está sucediendo ahora no lo entiendo... Se pueden inventar un montón de cosas pero eso no lo hace cierto. Todo lo que diga va a tener que demostrarlo”, dijo en aquel momento el acusado.

Tiempo después, reharía su vida con Ileana González, con quien se convirtió en padre por primera vez con la llegada de María Jesús y convertiría a Graciela Borges en abuela. Aunque la relación entre ellos terminó cinco años después, todos tienen un excelente vínculo para la niña que ya tiene 11 años.

Con respecto a su vida profesional, se conoce que editó un libro de fotos tomadas por él mismo y brindó una serie de charlas sobre el vínculo con la lectura. Actualmente se mantiene alejado de las redes sociales y mantiene el perfil más bajo posible.