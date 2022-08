Las extensiones que se puso Wanda Nara para renovar su look

Wanda Nara es una de las celebridades favoritas de la prensa de espectáculos porque siempre genera algo nuevo de qué hablar. El explosivo conflicto que está viviendo con su ex empleada, Carmen, no deja de sumar nuevos capítulos día tras día. Lo cierto es que la mujer tomó la errada decisión de filtrar mensajes, audios e información sobre la vida privada y familiar de la empresaria y desató un escándalo.

Lo último que sucedió fue que la mediática se cansó y decidió salir a hablar por medio de sus historias de Instagram, donde reveló que no es verdad que ella le sacó los documentos a la mujer en cuestión ni la dejó varada en Italia. Para eso compartió imágenes de un chat con la empleada en la que se ve que ella le manda una foto de su pasaporte, demostrando que lo tiene en su poder.

Pero en medio de todo este escándalo, Wanda Nara no se olvidó de ocuparse de ella y renovar un poco su estilo. En los pocos días que pasó en Argentina, y mientras se rumoreaba que se encontraba en pleno divorcio con Mauro Icardi, la rubia se hizo un cambio de look y sorprendió antes de volverse a Europa.

Primero, Wanda decidió compartir una imagen con mucho zoom, que no permite ver del todo su cabello suelto, pero la acompañó con una frase que no pasó desapercibida: "Puedo parecer una rubia tonta, pero no soy tan rubia…”. Obviamente varios medios se preguntaron qué quizo decir con eso, si era en referencia a su supuesta crisis con el futbolista, sobre el Wandagate que volvió a salir a la luz en estos días o sobre su disputa con la mencionada Carmen.

Sin embargo aquella incertidumbre no tiene respuesta, como bien tiene acostumbrados a todos Wanda Nara. Seguido de eso, compartió dos imágenes más en las que se puede ver las largas extensiones que decidió ponerse en el pelo y cómo le quedó el look final.

En las postales se la ve luciendo un ajustado vestido roja, que deja en evidencia su hermosa figura, aquella que se cuestionó algunas semanas atrás cuando unos paparazzis la captaron distraída saliendo de la playa en Ibiza.

Algunos días después, Wanda Nara mostró un poco del detrás de escena de esas fotos y compartió su truco para que la mencionada prenda le quedara tan ajustada cuando en realidad le sobraba de todos lados. La empresaria de cosméticos utilizó para la producción de fotos en la que se puso las extensiones un broche en su espalda, que apretaba un poco más el vestido a su cuerpo.