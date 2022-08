Angel de Brito contó qué hizo Adrián Pallares en contra de Viviana Canosa: “Quiso que…”

Hace una semana, Viviana Canosa pegó el portazo y se fue del Grupo América, después de “romperla” con los números de rating en su programa de A24. Ella denunció una especie de censura, y fue Angel de Brito quien se convirtió en la bandera del Canal a partir del vínculo que tuvieron en el pasado.

“Por qué debiera hablar de Canosa con lo miserable que fue conmigo. No tengo presiones por los temas, trabajo en libertad”, dijo Angelito sobre sus días en América. ¡Y sacó más trapos al sol!

“¿Qué pensas de la Censura a Canosa?”, le preguntaron. “Cuando la criticamos en LAM este año, llamó a los dueños del canal para que no hablemos mal de ella. Cuando fue lo del dióxido, su ex Bores llamó a Suar para que dejemos de pegarle. Llamó a los dueños de este canal. Interpretó lo que quiso sobre un graph. Intenté hablar y me bloqueó”, contó.

Y cerró: “Cuando se metió hace poco conmigo, no escuché a nadie decir nada. Igual, me solidarizo con cualquiera que sienta sus derechos vulnerados. Inclusive con una antiderechos y mala compañera”, cerró sobre la ex pelirroja que hoy analiza ofertas de trabajo.

Pero no todo quedó allí. De Brito reveló que Adrián Pallares se la jugó por él hace un tiempo, cuando los dos no eran tan conocidos, en la época que los dos eran panelistas de Canosa en Canal 9 (Los preofesionales de siempre se llamaba el programa).

Según el conductor de El Trece, en esa época Viviana comenzó a echar por tandas a casi todos los periodistas , siendo este uno de los primeros. Al enterarse, Pallares quiso solidarizarse con su compañero… y renunciar. “Estaba como loco. No le gustó la forma de portarse de Canosa y quiso irse. Yo, obvio, le dije que no”, aseguró Angel.

Allí fue cuando el propio De Brito le aconsejó y le dio un motivo que no tuco contras: “Vos te quedás ahí sentado, tenés tres hijos. No vale la pena. Yo voy a ver cómo sigo”. Hoy, a pesar de las peleas, el respeto es mútuo entre ellos.