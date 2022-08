Jorge Rial reveló la oferta laboral que le hicieron a Viviana Canosa tras su salida de A24

Sin duda fue el escándalo de la semana: Viviana Canosa renunció a A24 luego de que desde la cumbre estratégica del canal le prohibieran sacar al aire un informe en contra de Sergio Massa. La conductora no soportó esto y pegó el portazo.



La salida de Canosa se dio de manera abrupta, ya que su programa estaba por arrancar cuando decidió no salir al aire con “Viviana con Vos”. Ante esta situación, su futuro profesional continúa siendo una incógnita.



No obstante, Jorge Rial confirmó que Viviana Canosa recibió una oferta laboral de Radio Mitre, para incorporarse a su programación en el turno tarde. “Hay algunos horarios que preocupan a los directivos. Por ahora es la única oferta que recibió. De televisión, nada”, contó el conductor.





Por otra parte, la conductora decidió romper el silencio varios días después de su alejamiento de A24. “Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica”, dijo en Twitter.



“Podemos estar acertados o equivocados. Pero siempre libres y dignos. Gracias a ustedes por acompañarnos cada noche”, expresó luego Viviana Canosa en las redes sociales, tras su renuncia.



En tanto que, sobre su futuro laboral, Viviana Canosa utilizó su cuenta de Instagram para dejar un claro mensaje de que no está desesperada por arreglar contrato con un nuevo medio en estos momentos.





“Tus plane son unos y los que Dios tiene para ti sobrepasan lo imposible. Y llegan en su tiempo perfecto”, dice la frase que Viviana Canosa compartió en una imagen que publicó en sus historias de Instagram.



La conductora tiene alrededor de 800 mil seguidores en Instagram y para ellos dejó un segundo mensaje, corto pero conciso, acerca de lo que será su futuro laboral. “Tiempo al tiempo”, expresó.