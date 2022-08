Guillermina Valdés contó por qué su hija Paloma volvió de Europa

Paloma Ortega tomó la decisión hace unos meses de irse a vivir a Europa. Estuvo de “gira”, como dicen los chicos de hoy. Vivió en Francia, Inglaterra y también pasó por Portugal. La idea era estudiar y ver “qué onda” en el Viejo Continente. Pero el tour le duró poco.

A días de cumplir los 20 años, la hija de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés decidió cambiar de rumbo y volvió a “mi Buenos Aires, querido”, donde se encuentra toda su familia. Pero, sobre todo, ¡su novia!

Antes de irse, la rubia se puso en pareja con Ana Mir Bertone (por si les suena el apellido es la hija de Lalo Mir y Victoria Bertone). Y eso habría dificultado su estadía en aquellos países a pesar de tener todo armado y programado.

Según relató su mamá en una entrevista con la revista Caras, Paloma sufrió la la distancia. “No le resultó fácil”, tituló. "Ya volvió, le cuesta ir. Ahora tiene que ir al Fashion Week de septiembre. Le gustó la experiencia, le fue muy bien, pero todavía está con esa cuestión...”, añadió.

“Tiene su pareja acá, no es tan fácil. A mí me pasó lo mismo a su edad, la entiendo, pero bueno. La respeto, ella va decidiendo en el día a día. La verdad que uno con los adolescentes, hoy particularmente, no puedo opinar tanto”, contó Guillermina, sobre la vida de su hija.

“Yo cuando era adolescente mis papás tenían... no sé si más peso lo que decían, pero como que uno no podía imponer tanto su mirada", aseguró marcando las diferencias con su Necochea natal y las posibilidades que ella vivió.

"Hoy los adolescentes dicen ‘Mira mamá, hasta acá, esta es mi vida’, vos le podes decir ‘Bueno, yo pienso esto, fíjate’. Entonces, desde ese lugar, con mucha humildad, pero a la vez como guía desde experiencias vividas que también tienen un valor, trato de hablarles", cerró.