Dónde se conocieron Paloma Ortega y la hija de Lalo Mir, su novia

No fue hace tanto tiempo que Guillermina Valdés habló de la sexualidad de su hija Paloma y de cómo fue el proceso que atravesó con angustia la joven al momento de contárselo, algo que, según contó la modelo y empresaria, la tomó por sorpresa.



“Ni siquiera es que soy pro diversidad, porque no registro las diferencias, que está todo más que bien”, había comentado Guillermina Valdés sobre su reflexión al momento de enterarse de que su hija, que en ese momento tenía 16 años, era homosexual.



“No me importa qué hacés de tu vida privada, con quién te vas a dormir. Después hay situaciones más complejas que tienen que ver con la identidad y me parece que la gente ya tiene que dejar que cada uno sea. Soy respetuosa”, sostuvo Guillermina.





“Ella me lo contó llorando, con angustia. Y después de que me lo dijo se quedó en el cuarto un tiempo. Ella me lo contó angustiada. No me lo esperaba, le dije que me presente a quién sea su amor cuando venga”, contó la modelo y empresaria.



En este contexto, la joven ya no esconde su relación con Ana Mir, la hija del periodista Lalo Mir. La relación entre las jóvenes está más que afianzada. Y así lo demostraron en las redes sociales el último fin de semana.



Paloma llegó a los 20 años y, en relación a esto, Ana le dedicó un amoroso mensaje en el feed de su Instagram, con una contundente frase, que deja de manifestó los sentimientos que las unen en una relación que continúa creciendo. Su pasión por el modelaje y por la fotografía hizo que el primer acercamiento fuera en una producción, en 2021.





La hija de Lalo Mir publicó una foto de Paloma, en la que se la ve muy canchera con un look muy original, con prendas muy modernas y unos lentes de sol. Acompañando la postal, expresó: “Felices 20, Pali. Ya estás mayor. Te amo”.



El romance entre las ellas comenzó como una relación de amistad, pero luego el vínculo fue tomando otro rumbo y se terminaron enamorado. En las últimas semanas, las chicas se mostraron muy enamoradas en sus vacaciones en San Martín de los Andes.