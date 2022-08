Gabriela Arias Uriburu contó por qué sus hijos no vienen a la Argentina

Tras experimentar las emociones de los casamientos de dos de sus tres hijos, Gabriela Arias Uriburu retornó a suelo argentino y se lanzó a la gratificante actividad de compartir las emociones que recorren su cuerpo. En ese contexto, la escritora explicó la razón de sus herederos para no visitar el país.

Karim, Sharif y Zahira no poseen el deseo ferviente de recorrer la tierra de su madre, al menos no se erige en una prioridad de los jóvenes, que sopesan otro tipo de prioridades en sus vidas. Eso es lo que se desprende de las declaraciones de Gabriela.

Ante la consulta de si sus hijos proyectan aterrizar en Argentina en el corto plazo, Uriburu se sinceró: “Los planes siempre están. Lo que pasa es que los jóvenes de ahora tienen una mirada distinta a la que teníamos nosotros a su edad”.

Así ahondó en los argumentos de los tres para no sentir la necesidad de conocer a fondo el país en el que vive su mamá: “Lejos de apegarse a la familia, están en una etapa en que se miran más a ellos mismos”. Toda una descripción de las nuevas realidades.

Gabriela profundizó: “A diferencia de otros tiempos, hoy soy yo la que les dice que organicen sus agendas y se vengan. Pero ellos me piden que vaya yo… Y así estamos, en una lucha que para mí es dura”. Aunque reconoció su anhelo: ”Sueño con que algún día vengan a la Argentina, pero ya es una decisión de ellos”.

Incluso Arias acudió a la sinceridad absoluta al narrar que su insistencia jugó un poco en contra de su deseo: “Ya no sé cómo pedirles que vengan a visitarme. Dejé de hablar del tema porque me parece que estoy causando el efecto contrario y me huyen cuando llego a esa conversación”

“Pienso que ellos hoy tienen un pensamiento muy complejo con respecto a América Latina porque es de donde el padre se los llevó. Creo que tienen que reconciliarse con esa parte y es una tarea que van a tener que encarar solos”, concluyó la escritora.