Gabriela Arias Uriburu reveló cuál fue el reproche que le hicieron sus hijos

Gabriela Arias Uriburu habló por primera vez del proceso que tuvieron que afrontar sus hijos al momento de superar el hecho que significó que su padre los alejara de ella. Además, confesó cuál fue el fuerte reproche que le hicieron.



“Yo no pregunto mucho porque cada uno, según su estructura psíquica, tuvo su trauma. Estoy esperando el momento. Karim lo hizo y fue difícil. Va dependiendo de cada uno y de lo que puedan ir contándome”, explicó Gabriela Arias Uriburu.





“Ellos tres tienen la unión de tres culturas diferentes y un mundo que entra en guerra porque oriente y occidente no lograron alcanzar la paz”, explicó la madre Karim, Zahira y Sharif.



“La verdad es que tengo que ir con mucha prudencia. Yo sacrifiqué mucha vida para que ellos pudieran ir descubriendo”, agregó la ex mujer de Imad Shaban.



“Uno tiene que entender que la vida los va a ir llevando porque van a ser papás y van a poder comprender muchas cosas. Hay que tener paciencia, sabiduría y trabajar lo que le pasó a uno. Yo no puedo descargar en mis hijos mis heridas”, reflexionó Gabriela.



En cuanto a la postura que tuvieron los tres jóvenes en referencia al hecho que tuvieron que vivir y la opinión que sostienen sobre Imad Shaban se mantuvo sincera y expresó: “Aprendieron a amarlo”.





“Ellos dicen que esta es la familia que tienen. Una madre en Occidente y un padre en Oriente, que se los llevó y les inculcó esa cultura. Si yo tengo que poner un título es que entró a Oriente de esta manera”, explicó.



“Para ellos, que la historia sea pública, fue difícil, mucho más hoy. Hubo un momento en el que me lo reprocharon. Yo ahí les dije que me tuve que enfrentar al mundo. Ellos no justifican lo que hizo el padre. Es difícil para ellos”, concluyó Gabriela Arias Uriburu.