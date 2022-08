Explosiva información sobre la actitud de El Polaco con Karina La Princesita en el cumpleaños de su hija: "Se puso medio..."

El sábado, Karina La Princesita y El Polaco le festejaron el cumpleaños de 15 a su hija Sol Cwirkaluk. Como era de esperarse, la celebración fue una verdadera fiesta donde no faltó nada. La fiesta se desarrolló en un salón de La Plata, donde la joven festejó junto a familiares y amigos esta fecha tan especial en su vida.

Pero tanto los seguidores de los artistas como los medios de chimentos, estuvieron detrás de cómo sería el vínculo que tendría la ex pareja. Fue Rodrigo Lussich quien se sorprendió con una particular actitud que tuvo el cantante con su ex en plena fiesta y con su novia, Barby Silenzi, al lado.

"En un momento, el Polaco se puso medio querendón con Karina. Hay un video que lo pinta de cuerpo entero, y pinta la reacción de ella", señaló el conductor de Socios del espectáculo.

Luego, Lussich agregó: "La de (vestido) rosa es Karina. Y, hablando de rosa, el que la roza es él. Pero ella se cansa y se va. 'Estás desubicado', habrá dicho".

Por su parte, Mariana Brey acotó: "¿Quién pudo observar esta situación? Barby Silenzi. Ella estaba justo detrás de El Polaco".

"Eso le habrá caído espantoso porque él la apoya. Al Polaco se le escapa la rata permanentemente. Pero Karina pone orden. Se retira… Ahí también estaba el novio de ella", indicó Lussich, en alusión a la presencia de Nicolás Furman en el cumpleaños de Sol.

Las fotos de la fiesta de 15 de Sol Cwirkaluk

Como era de esperarse, los looks fueron de lo más comentado. Sol posó con un vestido de falda de tiro alto con caída natural, combinado con un corset de escote corazón, bordado con detalles en color blanco. Y complementó su look con el cabello negro suelto. El Polaco y Karina junto a su hija Sol.

Por su parte, Karina se presentó con un vestido de color rosa viejo con brillo, cuello estilo polera, y un profundo escote. En cuanto al peinado, optó por el cabello suelto con ondas. El Polaco eligió un traje celeste de tres piezas, compuesto por saco, chaleco y camisa. Con corbata a juego y pantalón del mismo color.