Sol Cwirkaluk: la dulce hija de Karina "La princesita" y El Polaco que ya es una estrella en redes

Sol Cwirkaluk nació el 30 de julio de 2007, fruto de la relación de los cantantes de cumbia argentina Karina "La princesita" y El Polaco. En reiteradas ocasiones demostró que heredó la pasión por la música y se convirtió en una estrella en las redes sociales.

Con una personalidad similar a de su mamá, Sol se animó a opinar de todos los compañeros de Karina en el Cantando 2020 en el programa Los Ángeles de la Mañana, conducido por Ángel De Brito.

La pequeña de 13 años años se diferencia de sus padres al volcarse por el reggaeton y el trap. Así lo demostró en el programa Pequeños Gigantes de Susana Gimenez, donde cantó "Cuando te veo" de Nicki Nicole y sumó el tema nacional "Juntos a la par" de Pappo Napolitano.

“La quiero felicitar a Sol porque sé lo que es ser ‘hija de’ o ‘nieta de’, y animarse a salir al escenario con tu propio nombre y tu propia elección musical es mucho más que lo que cualquier persona puede animarse en la vida. Es increíble lo que hiciste.”, le dijo en devolución Juanita Viale, quien era jurado del programa.

Luego de su paso por distintos programas, Sol Cwirkaluk comenzó a aumentar sus seguidores en Instagram, donde ya tiene más de 544 mil y se convirtió en influencer para los más chicos. En su canal de Youtube ya tiene casi 19 mil suscriptores.

Uno de los videos que más circula en las redes es aquel en el que canta junto a su padre El Polaco el tema "Soltera" de Daddy Yankee en una versión acústica.

Sol fue cuestionada durante la cuarentena por no vivir con sus padres. En consecuencia, Karina explicó que tanto ella como El Polcado siguieron trabajando pese a la pandemia y no era conveniente que Sol viva con ellos por tener broncoespasmo.

"A los 14 días (de nacer) fue su primera internación y dos veces por año la internan, dijimos que esté con mi mamá", contó la jurado del Cantando 2020, en Agarrate Catalina por La Once Diez.

Contra el cyberbullying

En varias ocasiones, Sol habló públicamente con sus seguidores por el cyberbullying que recibe en las redes sociales. En el pasado abril publico en Twitter la frase "No soy perfecta y si no te gusta pues bye, bye”, que generó emoción en sus padres.

Sin embargo, los ataques no frenaron y se hicieron cada vez más intensos. Para un proyecto del colegio escribió una carta contra el bullying y El Polaco lo compartió para generar consciencia.

"Debe ser de verdad frustrante saber que al llegar a la escuela te espera un infierno, porque la mayoría dice que la escuela es tu segunda casa o que te tenés que sentir cómodo", redactó Sol.

Y siguió: "Pero hay gente que lo único que siente al llegar al colegio es pánico, yo sé que si no tuviera la personalidad y el carácter que tengo hubiera sufrido eso. Constantemente sufro ciberbullying y es horrible, por suerte ya no me afectan esos comentarios, pero antes cuando era más vulnerable sobre lo que la gente pensaba de mí la pasaba re mal”.