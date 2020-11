Filoso nuevo cruce entre Karina La Princesita y Floppy Tesouro

El vínculo entre Karina La Princesita y Floppy Tesouro parece no tener chances de reconciliación. Es algo que se nota cada vez bailarina pisa la pista del Cantando 2020.

Anoche, se dio un nuevo cruce entre ambas cuando Ángel de Brito le preguntó a la ex Gran Hermano por las declaraciones de su madre que había señalado que le iba a cortar un dedo a la jurado.

"Las mamás son muy pasionales y claramente es un decir. Ella es incapaz de hacer algo así", argumentó Tesouro. "Es fuerte que digan que te quieren cortar un dedo, encima no ve bien porque yo le hice señas para que se tranquilizara", respondió la cantante tropical. "Igual me quedo con el tuit de Floppy, que se arreglan las madres, pero me parece violento y no estoy de acuerdo", agregó.

"Me parece que cada vez que entro a la pista hay un desgano de tu parte y que cada cosa que hago no te gusta", le respondió la participante. A lo que La Princesita retrucó: "Si hay algo que a mi no me gusta no es personal".

Recordemos que desde que comenzó el ciclo, la cantante tropical y la mamá de Moorea han tenido más de un cruce al aire del programa. Todo esto comenzó cuando Karina manifestó que Florencia no tiene humildad a la hora de recibir las devoluciones.