El difícil momento que atraviesa la nieta de Susana Giménez

Lucía Celasco se encuentra atravesando un doloroso momento tras la pérdida de un ser muy querido. La nieta de Susana Giménez compartió con sus más de 300 mil seguidores de Instagram la triste noticia de la muerte de su perra.

"Tunita de mi corazón, gracias por tanto amor, por tu incondicionalidad. Me hiciste demasiado feliz. Te extraño…", escribió junto a varias fotos donde se la puede ver compartió junto a su mascota.

Como era de esperarse, el posteo se colmó de comentarios. Pero sin dudas el que más se destacó fue el de su abuela. "Lupi te amo, pensá que fue tan feliz", le escribió la diva en las redes sociales. Por su parte, Lucía también recibió el apoyo de varios famosos, como Mica Tinelli, Patricio Giménez, Yanina Latorre y Floppy Tesouro, entre otros.

Recordemos que en noviembre pasado, abuela y nieta fueron noticia luego que tuvieran que compartir departamento durante unas semanas en Estados Unidos. El motivo: Susana participó en Por el mundo, el programa que conduce Marley por la pantalla de Telefe, y tuvo que pasar unos días en Miami junto a su nieta.

En ese contexto, Susana reveló detalles de la convivencia. "Acá no conseguís departamento fácil. Quiero que se vaya de casa, y no se va", disparó. "Tiene un sillón cama, que lo abre y nunca más lo cierra; no cuelga la ropa, es tremendo", agregó. "Yo soy maniática con el orden, ayer ya pasé la aspiradora, y encima me quemaron la pava francesa con un amiga", sumó.