Cuál es el secreto de Leo Montero y su esposa para seguir juntos tras 18 años de pareja

Leo Montero y María Luján Tedesco tiene una relación de las más consolidadas en los medios, que ya lleva 18 años. Se conocieron en un estudio de televisión, se fueron a vivir juntos y se casaron. ¿Cuál es el secreto del éxito de la pareja? Lo responden ellos mismos.



Se vieron por primera vez en el año 2004, en los pasillos de TyC Sports, en donde Leo Montero conducía La Magia de la NBA. Malu era hija de uno de los ejecutivos del canal deportivo y trabajaba como vestuarista.



En esa oportunidad, sólo hubo miradas, sonrisas y algunas palabras porque cada uno estaba en otra historia. No obstante, el destino volvió a cruzar sus caminos en otro programa: trabajaron juntos en Lo mejor de Fox. Ahí empezó todo. Se hicieron inseparables y comparten tanto la vida como el trabajo. Probaron la convivencia rápidamente y en el 2009 se casaron.





Al momento de hablar de los secretos de la pareja, ellos hablan, por ejemplo, de los cuartos separados. “Dormimos más cómodos y es un momento de independencia de cada uno. A ella le gusta mirar tele en la cama y a mí no, por ejemplo. Si vuelvo tarde de jugar al básquet, prefiero no molestarla y que duerma. Para nosotros es natural dormir en camas separadas”, contó Leo Montero.



Para muchas parejas puede ser un motivo de conflicto mezclar amor y trabajo, pero no es el caso de ellos. “Administramos bien los tiempos y somos muy activos. Entonces la organización nos permite disfrutar e improvisar. Laburamos juntos y nos gusta, nos llevamos bien y lo podemos hacer”, explicó Leo.



Por otra parte, si bien no suelen hablar de la intimidad de la pareja, Leo Montero mencionó en ocasiones las charlas que mantuvo con María Luján sobre la paternidad. “Disfrutamos de la vida y fuimos pateando el tema hijos para más adelante. No está descartado”, reveló.





“Alguna vez pensamos en adoptar, pero la decisión se fue postergando hasta que llegado un punto dijimos ‘la verdad que no’. Ya sufrimos un montón cuando viajamos y tenemos que dejar a los cuatro perros. No tuvimos hijos por decisión propia y estamos muy felices así”, confesó el conductor.



Por último, contó que proyectan un futuro lejos de los medios y viviendo en el campo, además de que una de las decisiones que comparten es la de ser vegetarianos (lo son desde hace once años) y veganos (desde hace cuatro años). “La alimentación del ser humano está vista sólo en el placer y la salud, y no en la igualdad con otros seres vivos que merecen vivir como nosotros”, concluyó.