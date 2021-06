Leo Montero habló del "click" que lo llevó a tomar una gran decisión en su vida

Luego de 25 años, Leo Montero volverá a América TV para estar al frente de un nuevo programa. El conductor tendrá a cargo 'Estamos a tiempo', un magazine que saldrá los domingos de 15 a 19. Por este motivo, hoy estuvo presente en el piso de Intrusos para hablar sobre su debut y aprovechó, también, la ocasión para expresarse sobre otros temas.

Leo Montero regresa a América TV este domingo

Sorprendió a los presentes al contar que hace un tiempo tomó una importante decisión que cambió su estilo de vida. "Hace tres años soy full vegano y hace diez años que soy vegetariano", comenzó diciendo Montero.

"¡¿Hace diez años que no te comés un asado?!", le consultó impactado Adrián Pallares. "Esa es la mirada que tiene la sociedad, estamos preocupados por nuestro paladar. ¿Cómo hago yo para dejar de comer asado, cuando te estás morfando la vida de otro que tiene los mismos derechos, para mí, de vivir, que todos nosotros?", le respondió él.

Y explicó: "¿Es difícil ser vegano? No, difícil es ser animal. Para ser empático y estar en el lugar del otro es por lo que me hice vegano. Yo lo hice por el maltrato animal, un día viendo cosas lo miré a uno de nuestros perritos, que ya no está más, y dije 'si yo no me como la pata de mi labrador, ¿por qué me voy a comer a un chacho?' y ahí me hizo un click y nunca más paré".

Montero y Malula, su mujer

Sobre su alimentación, señaló: "Yo como normal, menos animales. Arroz, verduras, frutas, pasta sin huevos, pan. Me fui informando mucho. Hay mucha proteína vegetal, de hecho soy deportista y tenés más energía todo el tiempo porque estás más liviano".