Carmen Barbieri se enteró en vivo del resultado de ADN con su presunta hermana

Este miércoles, Carmen Barbieri se enteró en vivo del resultado del ADN que se hizo con Alicia, su presunta hermana. La conductora se mostró un tanto decepcionada por la conclusión del informe.

“Es un día especial. Está llegando el resultado del ADN. Por sí o por no está todo bien, nos vamos a juntar a charlar bastante”, expresó Carmen Barbieri al comienzo de la emisión de este miércoles de Mañanísima (Ciuad Magazine).

Sin poder ocultar su ansiedad, la capocómica y sus panelistas desarrollaron distintos temas de la actualidad del mundo del espectáculo, hasta que sobre el final del programa y la protagonista de esta historia se enteró del resultado del ADN. “Bueno, Alicia te mando un beso enorme. Estará nerviosa. Hablamos un poquito ayer y está ansiosa por saber si mi papá era su papá”, comentó emocionada Carmen Barbieri mientras le pasaba el sobre a su compañero Pampito Perelló Aciar.

Casi sobre el final de la emisión, el panelista explicó: “Del 0 a 25 por ciento es negativo; de 77 a 99 por ciento es positivo. Es un resultado exacto y lo que dice el informe no tiene falla”. Acto seguido, ante la expectante mirada de Carmen, Pampito leyó: “Certifico por la presente que Carmen Barbieri junto a Marta Alicia se presentaron en nuestra institución el día 24 de junio para realizarse un estudio de ADN de hermandad. El resultado es negativo, incompatible para media hermandad. Las participantes no tienen ningún vínculo de paternidad en común. El porcentaje es de 0 por ciento”.

Con desilusión, Carmen Barbieri reconoció: “Bueno, quiero que se quede tranquilo mi hijo. No me pongo triste, pienso en Alicia que hace tantos años está buscando su identidad. Le habían hablado de mi papá desde chiquita. Lo que yo le digo es que se quede tranquila porque igual vamos a charlar, nos vamos a ver. Le mando un beso enorme”.

Finalmente, cuando Pampito le preguntó cómo le impactó la noticia, Carmen aseguró: “Estoy bien. Me dio nostalgia porque me entusiasmaba mucho tener una hermana a esta edad, pero la voy a tener como amiga. Ahora me encantaría ayudarla a encontrar su verdadera identidad”.