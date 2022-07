Este martes en LAM (América), contaron que Dady Brieva y La Chipi tomaron una importante decisión sobre su relación. La pareja volverá a formalizar su amor casándose por segunda vez a fin de año.

"Se casan en diciembre. Van a renovar sus votos matrimoniales y tienen ganas de festejar. Hace unos días, en el cumpleaños de Mariela, ahí lo anunciaron", contó Carolina Molinari.

Además, revelaron que la wedding planner será Claudia Villafañe y la celebración tendrá lugar en el edificio en el que viven Brieva y La Chipi.

En los úlitmos meses, el humorista sorprendió a todos al mostrarse muy crítico del oficialismo en su programa en El Destape Radio. “Volvimos al pedo. No cumplimos. Siempre fuimos los bomberos de la historia, sabíamos apagar el fuego, y le dábamos de comer a las personas y eso no está ocurriendo”, reconoció Dady Brieva.

Además, en esa oportunidad agregó: “Soy un tipo que alienta y que tiene banderas, mi función es arengar, y no tengo que entender la cosa. Pero en política y en mi partido, en mi peronismo, me hace acordar a esos directores técnicos que dirigen con miedo, que van al resultado, que en definitiva no juegan, te queda muy poco para conducir”.

En su descargo, Brieva puntualizó: "Cuando todo está mal en tu familia, engañás a tu mujer, tu mujer sale con el profesor de tenis, tu hijo tiene un almácigo de marihuana, el otro hijo se lleva materias, y la señora que trabaja en tu casa se da cuenta de que no hay conducción y te roba plata. Y nadie quiere mover nada para que no se caiga el jenga y todos se convierten en parte de una asociación ilícita”.