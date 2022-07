Pampita le preguntó por un amante secreto a Yanina Latorre: “Ella está convencida de que..."

Pampita y Yanina Latorre configuran un dúo explosivo, a partir del conocimiento que surgió en el medio. Un vínculo que dispone de su complicidad, de momentos compartidos fuera de las cámaras, con mucha complicidad. En ese contexto, la modelo le tiró una data de un supuesto amante del pasado de la angelita.

Una revelación impensada. Todo se remite al tratamiento en LAM de las novedades de la nueva temporada de Gran Hermano y una circunstancia particular, dado que se presentó al casting una mujer que supo construir una relación amorosa con un famoso.

En ese interín, Ángel de Brito direccionó su atención a la panelista más picante y le expresó: "¡Mirá si en Gran Hermano aparece un exnovio tuyo!". Una arista poco abordada de la madre de Lola Latorre, que hace añares que comparte la vida con su marido y quien le retrucó al conductor: "Soy un embole. No tuve historias".

Empero, Yanina retrotajo su memoria y recordó una conversación muy extraña con Carolina Ardohain de unos días atrás, en el transcurso de un almuerzo. Así, narró la historia que asegura poseer la modelo sobre el pasado amoroso de la angelita.

"Ay, el otro día Pampita me dice '¿vos fuiste amante de...?'. ¡Lo que me reí! No puedo decir el nombre porque me meto en un quilombo", exclamó Latorre. De ese modo se activó la incógnita del personaje y sobre todo del origen de esa información de Ardohain.

En pos de relatar todo lo que Carolina perjura que sabe de un romance vintage, la panelista describió: "Fue en un almuerzo. Ella me dice 'vos fuiste amante de...'. Es alguien que yo nombro mucho, que soy amiga. Y le dije: '¡Estás loca!", continuó detallando que luego agregó: “Y me dice: 'No puede ser esa amistad. No la aguanto'. Está convencida de que fui amante de esa persona".

Todas las compañeras de piso intentaron sonsacarle la identidad de ese galán, pero Yanina procuró no soltar indicios, aunque le contó al oído a Ángel. Al unísono, la esposa de Diego Latorre le corroboró a Nazarena Vélez que no se trata de un periodista y exteriorizó : “Es muy famoso, pero no está en los medios".