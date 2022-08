Rusherking reveló qué fue lo peor de su relación con la China Suárez: "Tuve ataques de..."

Rusherking actualmente es uno de los cantantes más famosos del país. Y es que, tomó un gran reconocimiento cuando blanqueó su relación con la China Suárez, aunque ya tenía demasiado éxito. Hace un tiempo el joven de Santiago del Estero habló por primera vez de la actriz de ATAV.

"Estoy en un momento muy bueno de mi carrera y eso acompaña que estoy muy bien por esa parte. Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho no me sentía así. Así que estoy disfrutando mucho de ese proceso. Muy bien", lanzó el cantante hace tiempo.

Eso no fue todo porque lanzó una frase que enloqueció a todos y se creó una lluvia de memes. Pero el artista la aclaró con Filo News: "Me fui mundial se hizo viral ahora pero la decíamos Los del Espacio. Es como cuando la rompés con algo y no lo podés creer. Cuando me entrevistaron, dije 'Me fui mundial' porque conocía a una mujer increíble y dije 'me fui mundial'".

"Era algo que no pensaba que me podía pasar. Fui sincero en la nota, no podía creer que me esté pasando eso; que una mujer así me de bola a mí. Me jode que opinen tanto. No puedo decirle a alguien que no opine de una relación, o sea, quisiera que no pase, pero va a seguir pasando. Yo creo que lo importante es tener en claro lo que siento, lo verdadero y mantenerlo ahí", confesó.

Ahora bien, aunque todo parece ir de maravilla, Rusherking hace algunas horas en La Peña de Morfi contó que al inicio de la relación no la pasó para nada bien: "Empecé primero con los ataques de ansiedad y después con ataques de pánico. Pensé que me iba a morir".

"Estaba durmiendo en mi casa, me faltaba el aire y me tuve que levantar para que me llevaran al hospital. Pensaba que me moría, tenía el corazón a mil. Me revisaron y no tenía nada. Era todo mental. Al principio fue muy fuerte. Todo el ruido y el quilombo que se armó fue demasiado fuerte para mí, la pasé mal durante un mes y ahí sí tuve ataques de ansiedad. Tuve noches sin dormir", contó.

Y finalizó: "Después lo superé y entendí que es parte de todo. Yo me dedico a esto, la exposición es parte de esto, pero no estoy acostumbrado. Yo soy de Santiago del Estero, me levantaba para ir a la escuela, volvía, dormía la siesta, a la noche hacía música y ahora explotó todo".