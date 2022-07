Por qué Carmen Barbieri nunca pudo perdonarle la infidelidad a Santiago Bal: "Teníamos hablado que..."

Por estos días una infidelidad volvió a ocupar el centro del debate en los programas del espectáculo a raíz de lo ocurrido entre Pepe Cibrian y Nahuel Lodi, a quien se lo vio en una situación comprometedora un mes después de haberse casado.



Ante esto, Carmen Barbieri habló de lo que fue su separación de Santiago Bal, cuando ocurrió el escándalo por la aventura que había tenido con Ayelén Paleo. Sobre este caso, la conductora se sinceró en “Mañanísima”, el programa que conduce en Ciudad Magazine.





“Carmen, me quedé pensando. Vos dijiste: ‘Hay que perdonar si hay amor’. Pero a vos cuando te pasó con Santiago Bal lo de Ayelén, te re costó también. No es tan fácil y de hecho te separaste”, le dijo la panelista Estefi Berardi.



“Si estuviera vivió ahora y me hace lo mismo que me hizo, tampoco lo perdono. Fueron 26 años de estar con un hombre que es el padre de mi hijo Federico”, contestó Carmen Barbieri ante el planteo de Estefi.



“Teníamos hablado este tema de la infidelidad, este tema de no mezclar las sábanas con los telones”, agregó la conductora en referencia a un acuerdo íntimo que habían establecido con Santiago Bal.



“Yo era la directora de ese espectáculo. Esto ya lo tenía claro él. Yo me arrodillaba y a esa señorita le cortaba los flecos para que no se enganche cuando bailaba el tango y ese engaño, frente a 50 persona del elenco… Y después se enteró el país”, comentó Carmen.





“Acá tenemos todos un poco de culpa. Ella quería llegar al Bailando, lo dijo. Yo a él no se lo perdonaba y estaba fatal con la lengua. Pobre Fede, que se tuvo que bancar eso”, sostuvo luego.



“Mi ejemplo no es seguir porque ‘¿cómo no vas a perdonar después de 265 años?’ Estábamos tan bien cuando estábamos mal, no teníamos para comer y éramos tan felices. Cuando estás grande, tenés que dejar pasar, entender y perdonar”, concluyó Carmen.