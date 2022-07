Carmen Barbieri reapareció en su programa y se sinceró sobre su salud: "Tengo..."

Este miércoles, Carmen Barbieri reapareció en su programa Mañanísima (Ciudad Magazine) tras haber faltado el martes, se sinceró frente a cámaras sobre su salud; y reconoció que deberá pasar por el quirófano.

Con el buen humor que la caracteriza, Carmen Barbieri apareció en el estudio haciendo bromas sobre su situación, y acto seguido dio explicaciones sobre su ausencia en su ciclo. La conductora entró en escena con un look distendido y urbano, luciendo jean ancho, camisa estampada y zapatillas plateadas.

“Vamos a contarle a la gente por qué falté. Tengo una sinovitis, se me empezó a poner duro duro acá en la mano”, le contó Barbieri a sus compañeros de Mañanísima.

Luego, cuando Estefi Berardi le preguntó a Carmen Barbieri más detalles sobre su dolencia, la capocómica detalló: “Es cuando el líquido sinovial se junta, como yo tengo muy pesado ese liquido se hizo como una nuez. Mi doctor intentó sacar líquido con unas agujas, pero no pudo. Ahora tengo esta manopla negra porque abajo estoy toda vendada. Todavía me sale sangre”.

Además, Carmen remarcó que ese mismo trastorno tiene cada tanto en las rodillas. “Algo que tienen todas las bailarinas”, graficó ante la mirada de sus colegas.

Siguiendo con su explicación, la conductora se excusó: “La cosa es que podía venir a trabajar, pero el único momento que podía atenderme el doctor era a la mañana. Casi salgo al aire, pero justo me estaba interviniendo con esas agujas”.

Finalmente, Carmen Barbieri reveló: "No hay caso, hay que operar. Así que me operan este sábado no, el otro porque este sábado estoy en Mar del Plata celebrando a la revista con un montón de gente”.