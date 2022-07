Crash contó cómo le cambió la vida trabajar “4 días” con Marcelo Tinelli

Desde el primer momento que la presentaron llamó la atención. Su pelo rojo fuego no pasó inadvertido en ningún lado y hasta el propio Marcelo Tinelli puso el ojo en ella. Crash se destaca en el jurado de Canta Conmigo Ahora. Y vaya si lo disfruta.

“En 4 días mis redes no paran de sonar. Es increíble lo que atrae este tipo de programas en la televisión”, contó en una entrevista con Teleshow, en la que charló de casi todos los temas, incluso de su nuevo jefe, que pasa por días complicados en medio de los rumores de romance de su ex con un político.

Fresca y divertida, Crash tiene un dato tremendo: no quere contarle a nadie cuál es su verdadero nombre. Una especia de súper héroe en estos tiempos modernos que se corren.

“Cuando tuvimos un ensayo de la apertura, me cayó la ficha de lo que estaba pasando y empecé a temblar. En la grabación, cuando canté el final del tema, mis colegas me señalaron y me emocioné mucho. Cristian Castro me preguntó si era realmente yo la que cantaba. A él le gustó mucho mi voz. Es un gran compañero y nos llevamos re bien”, arrancó.

Lo de cambiarse el nombre viene de años, cuentan. “Mucho antes de ser famosa”, dicen. “Nadie me llama por cómo dice mi DNI. En español, crash significa choque, y en lo musical, el crash es un cambio. Tiene un sentido muy especial para mí”, explicó.

Crash participó de dos series grandes: Go! Vive a tu manera, que se pudo ver en Netflix y llegó a trabajar en la calle Corrientes con muchas funciones en sold out. Y después fue una de las protagonistas de serie WTF!, en Flow. “En WTF! sentí un desafío muy grande y una responsabilidad porque era una de las siete protagonistas y tenía un personaje profundo con escenas jugadas”, contó.

Sobre su trabajo con Tinelli, Crash reflexiona: “Cada concursante tiene que generar empatía. También debe tener la disciplina como cantante. Pero creo que lo que buscan en este formato es la habilidad de conectarse con el público. Apenas se suben al escenario, antes de que empiecen a cantar, ya te das cuenta de si tienen la actitud o no”.

“Hoy me propuse disfrutar de este big show, aunque mi objetivo como artista es que más gente conozca mi música. Mi gran sueño es ir a otros países a tocar mis canciones. Ya me llamaron de Uruguay, me sorprende porque solo pasaron cuatro días desde que arrancó el programa. En las redes también recibí muchos comentarios. Estoy muy contenta”, terminó.