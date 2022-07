Piñon Fijo relató el momento más complejo de su vida: “Tuve una parálisis facial y…”

Piñón Fijo tiene mil vidas. Y mil anécdotas con las que siempre sorprende. Ahora, el cordobés relató como fue el cumpleaños más difícil de su vida, justo cuando le tocó debutar en la ciudad de Buenos Aires y sufrió una parálisis facial antes de empezar la fiesta.

"Hace muchos años, hubo una gente que me contrató para el cumpleaños de su nene y para mí significaba venir a Buenos Aires desde Córdoba. Encima, era la primera vez, con toda la situación que eso me llevaba", relató.

"Por eso decidí tomar el colectivo de Cordoba a Buenos Aires para animar el cumpleaños. En eso me empezó a picar mucho el ojo y me lo empecé a refregar y me sentía raro, como con gripe, muy mal…. Al llegar a Buenos Aires, me recibió la familia con el nene y los papás", siguió el hombre que tiene sus estrategias para que no le saquen fotos sin maquillaje.

"Estaban felices. Y decían 'llegó el payaso de Córdoba' y a medida que me iba acercando a ellos me decían '¿qué pasó? ¿qué te pasa? vamos al medico'. Yo ni podía hablar y el medico me habló de la parálisis facial y me dijo que tenía un virus que me atacó el trigemino", contó.

"Eso era algo que tenía que ver con el estrés y demás, algo que yo venía muy cansado. Yo le pregunté: '¿Cuántas horas dura eso? Porque tengo un cumpleaños'. Y él me respondió que se resolvería en aproximadamente 40 días. Yo no podía esperar tanto y fui a una farmacia y compré un parche de esos oculares", reveló.

"Le dibuje un ojo y me maquillaje, preparé a los chicos y me pinté adelante de ellos y ahí nomás, hice el cumpleaños. Me han pasado cosas, como a todo ser humano. Imagínate, en 32 años... pero siempre he tenido esa esa ductilidad de transformar las supuestas tristezas en aprendizaje. Y en redoblar la apuesta", añadió.

Y terminó con otra enseñanza de vida: "Cuando falleció mi mamá, ya venía mal la cosa con el mismo tema. Yo me tenía que ir de gira a la Patagonia y el médico me dijo: ‘Mirá, andá de gira porque esto es un período de cosas que puede durar un día o tres años’. Y me pasó que tuve que tomar la decisión e irme. Fue de lo más triste, pero me pude despedir bien de ella”.