Margarita, la hija de Esteban Bullrich, habló fuerte tras su paso por La Voz: “Me choca que…”

Fue una de las sorpresas de La Voz Argentina cuando se presentó. Y también llamó la atención que la hayan eliminado tan pronto. Lo cierto es que Margarita, la hija del ex senador nacional Esteban Bullrich, dejó tela para cortar.

Y de eso fue que habló en una entrevista radial que le hicieron a horas de haberse ido del programa más visto de la tele nacional, que aun ni con el debut de Marcelo Tinelli perdió el lugar central en cuanto a la audiencia.

“Yo no estoy leyendo ningún mensaje. Leo lo que me llega a mí, que son todos buenos, pero no leo los comentarios en el Instagram de 'La Voz'. Se que hay de todo, pero tengo cero curiosidad para saber qué dice la gente de mí”, explicó.

“Hasta el día de hoy que no entré a Twitter. No por hacerme la superada, pero la vida sigue y ni siquiera me quiero enganchar con todas esas cosas”, dijo la joven, escapándole al qué dirán de su faena en el programa de Marley.

“Obvio que, de repente, veo uno y me choca un poco. No le di lugar a que me afecte tanto. A veces es gente que no sabe bien lo que está diciendo y no conocer la realidad de la persona, o sí pero lo ignora un poco. Hasta sin exposición hay gente que no me quiere o no le caigo bien. El que quiere criticar, va a criticar igual. Me pareció que iba a traspasar mucho más el mensaje”, explicó, con toda la emoción de su padre.

“Con que una persona se quede pensando o le cambie algo, o conozca la enfermedad, para mí ya era un montón. Estoy feliz con que haya llegado tanto, pero hay que volver a vivir y tratar de ser feliz, que se eso se trata. Cuando mi papá vino, pudimos hacer la entrevista, pudo estar ahí cuando canté. Fue un placer y yo feliz. Fue un re esfuerzo de su parte y me gustó mucho”, confesó.

Sobre haber conocido a Mau y Ricky, sus ídolos, la niña contó que era uno de sus sueños: “El año pasado mientras mirada el programa dije ‘quizás los puedo llegar a conocer’, y medio que me metí para conocerlos a ellos. Fui al casting el último día sin ensayar, practiqué un poco ese día. Yo cero preparada, me mandé por disfrutar pero también por mi familia, por lo que significa”.

“Conocer a Mau y Ricky era lo que más me motivaba. Son unos genios. Al principio yo había dicho de ir con mi mamá y mi hermana porque sabía que para mi papá iba a ser un esfuerzo muy grande por la movilidad reducida. Un día charlando con mi papá me dijo ‘si es lo que vos querés, yo te acompaño, hago el esfuerzo’”, cerró.