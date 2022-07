La historia no contada de Margarita, la hija de Esteban Bullrich que brilló en La Voz

Margarita Bullrich, la hija de Esteban Bullrich y María Eugenia Sequeiros, se presentó en La Voz Argentina para poder cumplir su sueño de dedicarse a la música. A pesar de haber quedado eliminada, la adolescente maravilló al jurado con su dulce voz.



Desde que Esteban Bullrich fue diagnosticado con la enfermedad neurodegenerativa Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la familia se encuentra pasando un camino duro, pero a la vez de concientización.



Fue así como, mediante la Fundación Esteban Bullrich, organizaron un evento musical para recaudar dinero con el fin de realizar el primer centro especializado de ELA en la Argentina. En su cierre, Margarita tuvo su primera aparición pública cantando una canción que ella misma le escribió a su padre, en referencia al camino de adversidad que está transitando.





“Lo que me nutre para dar lo mejor de mí es mi familia, que me acompaña en lo que hago, llegue a dónde llegue. Tuve unos años un poco difíciles. A mi papá lo diagnosticaron con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Fue duro, pero nos enseñó un montón como familia la paciencia, aprender, sacar de todo lo malo algo bueno”, comentó la joven.



“Mientras cantaba, lo escuchaba a papá llorar detrás del escenario, además de que sabía que estaba ahí. Me daba fuerzas y me reafirmaba el porqué estaba haciendo lo que estaba haciendo, aunque fui por mí, también fue en gran parte por él”, agregó.



Margarita, como tantos otros adolescentes, utiliza sus redes sociales para mostrar algunos momentos de su vida, como vacaciones o salidas con amigos. Hasta antes de su presentación en La Voz Argentina, no había menciones de su faceta musical.





La joven de 18 años es muy creyente y es practicante del catolicismo. A fines de 2021, compartió una serie de fotos en un retiro espiritual. “La fe mueve montañas”, escribió Margarita Bullrich.



Además de destacarse por su talento como cantante, maneja a la perfección el lenguaje de señas. Comenzó a aprender esta disciplina cuando su padre, Esteban Bullrich, había presentado los primeros signos de dificultad para hablar.