La terrible denuncia de Bettina Ferriols: “Desconozco a mi hermana, y a mi papá no lo…”

Una vez más, la familia Ferriols-Salomón pasa por un momento de terror. Esta vez, Bettina, una de las hijas de la histórica vedette Beatriz Salomón, salió a hablar contra su papá Alberto y su hermana Noelia.

En el medio de un relato horrible en LAM, frente a Angel de Brito, ella contó que no pasa sus mejores días y confesó: "No estoy tranquila. Siguen pasando cosas feas en mi casa. Así no se puede vivir”.

Allí, Bettina relató la peor parte: “A Ferriols ya no lo considero mi papá. Mi verdadero papá, al que considero es a mi tío Dani. Desde que murió mi mamá tenemos la relación cortada con mi papá. No se puedo llevarnos bien. Hubo muchas peleas, y todo eso se hicieron cada vez más fuertes”.

Y siguió: “Yo me fui a vivir con mis tíos en busca de paz. Los motivos siempre pasan por temas de la casa. Discutíamos mucho con mi hermana por todo. La desconozco a mi hermana, no entiendo lo que hace. Hace unos años yo estaba manipulada. Y no sabía que era bueno y que era malo. Por eso banqué a mi papá”.

“Mi papá es violento. Me puso un cuchillo en el cuello y un padre no hace esas cosas… Era un día normal, y él dijo que me hizo un chiste que no era tan chiste. La violencia de él venía de antes. Se la agarra con todo lo que tiene cerca. Y a mí no me deja ser feliz. Ahora se la agarro con mi novio. Antes con mis tíos”, contó.

"Cuando me di cuenta de que lo que vivíamos no era normal yo me decidí denunciarlo. Esta gente no me deja ser feliz. No entiendo qué quiere de mi yo. Yo sólo quiero vivir en paz”, añadió Bettina.

Lo que nos divide es que mi hermana está del lado de Ferriols. No sé por qué, pero ella sabe todo lo que pasé yo y dejó de apoyarme en cierto punto. A mi hermana se le borró la memoria de todo lo que pasamos”, cerró.

“Yo tenía ataques de pánico y ansiedad muy fuertes, y por eso estuve internada. Pero no soy violenta como mi papá. De eso ya pasaron como 3 años. Y la vida cambió mucho. Pero esta guerra familiar no se puede más”, terminó.