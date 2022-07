El mal momento que está viviendo Bettina Ferriols, la hija de Beatriz Salomón

Semanas atrás, Beatriz Salomón volvió a recobrar protagonismo en los medios gracias al escándalo entre las hijas de la actriz y su exmarido, Alberto Ferriols. Bettina Ferriols denunció que el médico la había echado de la casa que su madre le había dejado y también habló de amenazas y maltratos.

Estos dichos derivaron en una allanamiento y al hombre le incautaron de su domicilio siete armas de fuego, dos picanas y esposas que no contaban con el permiso correspondiente para usarse.

Ahora, la joven se convirtió en querellante formal contra su padre. Andrea Taboada reveló en LAM nuevos detalles. "Seguirá un proceso judicial y por ende, debió volver a la casa que era de su mamá y en la que también vive su hermana Noelia porque está a derecho y si se va, sería como un abandono del hogar. Recordemos que ella está del lado de su papá y no la está pasando bien ahí", contó luego de la charla que mantuvo con el abogado César Carozza.

Y agregó: "Sé que Bettina pidió que se respete la medida cautelar para que Ferriols no se le acerque. Además, me cuentan que su hermana le cortó internet, ella tuvo que cambiar la cerradura de su cuarto para que no se metieran cuando estaba descansando... prefiere no tener contacto ni con Blanca, que es la señora que la cuidó siempre, ni con su hermana".

Alberto Ferriols junto a sus hijas

La panelista también indicó que Ferriols aceptó pasarle un dinero a la joven para sus gastos diarios. "Como no tiene trabajo formal y está terminando el colegio secundario, es obligación del padre mantenerla", expresó delante de las cámaras.