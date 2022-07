Así eran Laurita Fernández y Estefi Berardi antes de pelearse en Combate

Estefanía Berardi sorprendió al hablar de una fuerte disputa que mantiene con Laurita Fernández, al contar que la bailarina y conductora prohibió que la invitaran al programa Bienvenidos a Bordo, que produce Guido Kazcka.



“Ella se enojó. Me bloqueó y no quiere que me inviten a su programa, a Bienvenidos a Bordo”, contó Estefi en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, que quedó totalmente sorprendido.



“¿Te bajó de su programa?”, preguntó el conductor. “Me enteré que sí. Me querían invitar y ella dijo que no”, respondió Estefanía Berardi, apuntando contra Laurita Fernández, con quien conoce de su experiencia en Combate.





“Claramente no me quiere, me pareció horrible. Se enojó por algo que conté, fueron pavadas”, reveló quien también es panelista del programa Mañanísima, que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine.



De acuerdo a Estefi, a Laurita le molestó una versión que contó acerca de un roce que habría tenido con la producción del ciclo de entretenimientos que sale al aire por la pantalla de El Trece. “Es algo personal, porque sé que a ella le gusta mi laburo como a mí me gusta el de ella”, expresó Estefi, con algo de lamento por la situación que ahora le impide ir como invitada a Bienvenidos a Bordo.



“Siempre me llevé súper bien, pero a raíz de estas pavadas que conté… Yo tenía una re relación con ella”, reveló Berardi en LAM. La relación a la que hace referencia se remonta a la época en la que Laurita era conductora de Combate y Estefi era participante. Allí compartieron tres años del programa, entre 2015 y 2018.





Consultada por LAM, Laurita evitó responder a las acusaciones de Estefi y prefirió cortar en seco el tema, quizá para no agigantar la polémica que se generó con las sorpresivas declaraciones de su ex compañera.

“No contesto nada de lo que puedan llegar a decir”, expresó Laurita Fernández, que en ese momento agarró su teléfono y simuló recibir una llamada para dar por finalizado el diálogo con el cronista.