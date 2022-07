Qué es de la vida de María Vázquez y dónde vive actualmente

María Vázquez triunfó como modelo en la década del 90, pero dejó su carrera para formar una familia junto a Adolfo Cambiaso, el mejor polista del mundo. En este último tiempo se dedicó a estudiar coaching nutriciónal, a aprender joyería y cocina saludable y lanzó un e-book de recetas.



María Vázquez se casó con Adolfo Cambiaso en 2001 y a partir de allí comenzó una nueva vida, alejada de las pasarelas. A diferencia de futbolistas, que firman contratos por años, los polistas tienen traslados cada tres meses, de continente a continente. “Más que dejarlo por amor, fue una elección. Yo, siendo mamá, decidí que la prioridad era la familia. Hacía los trabajos que podía y con los tiempos que podía, cualquier propuesta me demandaba una continuidad. Era imposible ir y venir teniendo chicos”, sostuvo.



“Todo tuvo sentido. En algún momento renegué un poco preguntándome cuándo me tocaba a mí, pero al tratarse de una elección, nunca hubo frustración. Hice terapia mucho tiempo y, si bien dejé pasar algunas oportunidades, vinieron otras. Nada compitió con mi familia. Y gracias a Dios nunca tuvimos necesidades económicas que me condicionaran. Con el tiempo fue aprendiendo a ser una mejor compañera y a domar mis egos o mis necesidades”, reveló.





Ante la pregunta sobre si alguna vez pensó en dejarlo todo, María comentó: “En algunas oportunidades me hubiese quedado cómodo agarrar un bolsito e irme. Pero tenía una familia, un compromiso para con mis hijos y para con la persona de la que me enamoré y me casé. Así lo sentí siempre”.



“Creo que si volviera a nacer me dedicaría al baile, me conecta conmigo. Fui la primera modelo que se animó a participar. Y en los dos últimos tuve que retirarme porque los tiempos no me daban”, reconoció Vázquez.



Ahora, el mundo de la moda la tiene como protagonista desde su lugar de socia de una marca de ropa de lino, Lanhtropy, y de una de joyas, Rokkus, dos emprendimientos que le permiten estar, pero a la vez relajarse. “Son marcas que van creciendo y que puedo controlar, tengo socias que son unos aviones y le ponen el cuerpo. Yo influyo en la producción y el armado”, contó.





Por otra parte, sobre sus cambios de hábitos, la ex modelo María Vázquez explicó: “Estoy enfocada en la importancia de la comida off the plate, que es todo lo que nos nutre más allá de la comida en el plato, como, por ejemplo, la familia, las amistades o el trabajo”.



En tanto que para el futuro, expresó sus deseos y alguna posibilidad a analizar. “Espero tener con mis hijos la misma relación que hoy mi madre tiene conmigo y mis hermanos, de mucha unidad, comunicación y confianza. Y con Adolfito que no te extrañe si el día de mañana deja todo, agarra una tabla de surf y se va a vivir como mi suegro. Tendré que ver si yo me veo en ese programa”, dijo entre risas.