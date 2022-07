La palabra del exmarido de Pepe Cibrián tras su polémica infidelidad: "No debería..."

Hace algunos días, se desató una fuerte polémica cuando salieron a la luz imágenes comprometedoras en las que se veía al ex de Pepe Cibrián, Nahuel Lodi, besando a otro hombre en un boliche.

Indignado por la situación, Pepe Cibrián explicó en diálogo con Implacables (El Nueve): “Al enterarme y verlo le pedí a alguien que hablara con Nahuel y que se fuera, que no tenía más nada que hablar porque no hay una solución para esto”.

Finalmente, Nahuel Lodi rompió el silencio y a través de mensajes que envió al periodista Juan Etechegoyen expresó: “Prefiero no hablar por el momento, dejar que decante todo, por supuesto que todo esto me afectó muchísimo. Que digan lo que quieran, sólo los que estuvimos dentro de la casa sabemos cómo son las cosas, el resto habla porque les sobra tiempo. Me manejé mal porque no debería haberme expuesto de esa manera”.

Pepe Cibrián y Nahuel Lodi en un momento de su fugaz felicidad como pareja.

Por el momento, Cibrián aseguró que no hay solución posible a este engaño. A su vez, en los últimos tiempos colegas y amigas del artista como Claudia Lapacó y Cecilia Milone le advirtieron sobre Lodi.

Además, Georgina Barbarossa quedó en el ojo de la tormenta cuando disparó: “Yo le pregunté a Pepe: ‘¿Te quiere bien este chico? Y parece que lo quiere bien... Si no lo querés bien, te vamos a romper el alma. ¿Vos sos consciente de que tenés dos monstruas que te van a caer encima?”.

A partir de ese momento, la amistad de varios años entre Pepe Cibrián y Georgina Barbarossa quedó resentida, mientras que algunos afirman que en poco tiempo la conductora terminó teniendo razón en cuanto a sus advertencias sobre Nahuel Lodi.