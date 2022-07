Filtran la millonaria cifra que cobra Rusherking para cantar en eventos privados

Rusherking viene siendo uno de los músicos de la nueva camada de músicos argentinos con mayor auge mediático de los últimos meses. Más allá de la gran repercusión en redes sociales y plataformas digitales que tienen artistas de música urbana de la talla de Duki, Paulo Londra, Trueno y Niki Nicole entre otros, el cantante alcanzó gran exposición por su vínculo amoroso con La China Suárez.

Hoy, por su romance con la actriz, el joven ocupa un lugar de gran exposición que lo posiciona como una figura destacada. En este sentido, Estefi Berardi informó en Mañanisima (Ciudad Magazine) cuánto cobra el cantante por dar un show privado: 25.000 dólares.

El dato llegó luego que lo contrataran para cantar en una fiesta en Lobos. "Me comentaron que pidió esa cifra. Yo dije 'con razón se van a Disney'. Puede bancarlo tranquilamente. El show dura una hora, hora y media. Después se quedan sacándose fotos con los invitados", detalló la panelista.

Recordemos que Thomas Tobar, popularmente conocido como Rusherking, tiene 22 años y es un referente de la música urbana en la Argentina. En octubre de 2021, el joven estuvo invitado a PH, Podemos Hablar (Telefe) y confirmó el romance.

"Estoy muy enamorado. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así", expresó el ex de María Becerra. Luego, le puso nombre propio al motivo de su felicidad: "La China me dice Thomy".

"Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche. A mí no me gusta sobrepasar nada, pero ya habíamos chateado antes", agregó sobre cómo se conocieron. "Tuve la mala suerte de que me grabaron cuando estaba en una en los Martín Fierro. No me gusta eso de mostrarme ni exponerme cuando recién estoy conociendo a alguien", reconoció.

"Estuvimos toda la noche cruzando miraditas, después hablamos y después yo me fui a Madrid. Ahí la vi, estuvimos en Madrid y después volví para Argentina y nos vimos acá también", relató.